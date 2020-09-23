В Египте нашли саркофаг жреца возрастом 2600 лет

Ученые, которые работали в археологической зоне Аль-Гарафа, нашли гроб из известняка и несколько священных фигурок в могильном колодце в провинции Минья.





Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Аль-Вазири сказал, что миссия начала свой четвертый сезон на месте с удаления существующего мусора, что привело к открытию погребального колодца на глубине пяти метров. Об этом сообщили в Министерстве по делам древностей Египта.

Гроб из известняка украшен рельефами в хорошем состоянии, которые изображают четырех детей Гора. Рядом с гробом была обнаружена группа фигурок ушебти, оставленных в древности с мертвыми в качестве слуг для загробной жизни.

Мумифицированные останки в гробу принадлежат человеку по имени Джахути Умм Хотеб, который жил во времена 26-й династии (около 685−525 годов до н.э.). Считается, что он занимал должность «Великого Кхума, смотрителя престолов», то есть был высокопоставленным жрецом бога Джехути и особой, приближенной к фараону. Кроме того, он приходился сыном некоему «защитнику Востока», гроб которого был обнаружен археологической миссией во время первого сезона полевых работ в Минье в 2018 году.