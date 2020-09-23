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«Правительница Каменной горки». В соцсетях новый флешмоб: люди сами себя коронуют, потому что так в Беларуси можно

23.09.2020 16:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня Лукашенко провел инаугурацию в тайне от беларусов и вообще всех. Представители «власти» говорят, что на мероприятие было приглашено 700 человек, но даже по госТВ трансляции не было.  

Беларусы решили, что они не хуже (а намного лучше) так называемого президента и запустили флешмоб #самсебекороль – и теперь сами провозглашают себя, кем захочется. 

 
 
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Сегодня Лукашенко провел инаугурацию в тайне от беларусов и вообще всех. Представители «власти» говорят, что на мероприятие было приглашено 700 человек, но даже по...
 
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