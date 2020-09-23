Похоже, покупатели случайно заказывают старую Xbox One X вместо Xbox Series X

Источник материала: Onliner

Microsoft придерживается не очень удачной системы наименования своих игровых приставок. В The Verge считают , что многие покупатели, рассчитывающие получить новую консоль Xbox Series X, случайно заказывают стремительно теряющую актуальность Xbox One X.

К такому выводу журналисты издания пришли, проанализировав тренды Amazon. Там внезапно после открытия предзаказов на Series X почти в девять раз выросли продажи One X. С предзаказами PlayStation 5 такого всплеска интереса к предыдущему поколению консоли не наблюдалось.

В целом в США отмечают высокий спрос на Xbox Series X и PlayStation 5. Многие магазины перестали принимать предзаказы на них, поскольку уже выбрали доступные квоты.