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Похоже, покупатели случайно заказывают старую Xbox One X вместо Xbox Series X

23.09.2020 16:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Microsoft придерживается не очень удачной системы наименования своих игровых приставок. В The Verge считают, что многие покупатели, рассчитывающие получить новую консоль Xbox Series X, случайно заказывают стремительно теряющую актуальность Xbox One X.

К такому выводу журналисты издания пришли, проанализировав тренды Amazon. Там внезапно после открытия предзаказов на Series X почти в девять раз выросли продажи One X. С предзаказами PlayStation 5 такого всплеска интереса к предыдущему поколению консоли не наблюдалось.

В целом в США отмечают высокий спрос на Xbox Series X и PlayStation 5. Многие магазины перестали принимать предзаказы на них, поскольку уже выбрали доступные квоты.

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Microsoft придерживается не очень удачной системы наименования своих игровых приставок. В The Verge считают, что многие покупатели, рассчитывающие получить новую консоль...
 
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