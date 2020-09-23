|
Похоже, покупатели случайно заказывают старую Xbox One X вместо Xbox Series X
Источник материала: Onliner
Microsoft придерживается не очень удачной системы наименования своих игровых приставок. В The Verge
К такому выводу журналисты издания пришли, проанализировав тренды Amazon. Там внезапно после открытия предзаказов на Series X почти в девять раз выросли продажи One X. С предзаказами PlayStation 5 такого всплеска интереса к предыдущему поколению консоли не наблюдалось.
В целом в США отмечают высокий спрос на Xbox Series X и PlayStation 5. Многие магазины перестали принимать предзаказы на них, поскольку уже выбрали доступные квоты.
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Microsoft придерживается не очень удачной системы наименования своих игровых приставок. В The Verge считают, что многие покупатели, рассчитывающие получить новую консоль...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)