Под Минском официально открылся новый комплекс для авто- и мотоспорта. Строительство обошлось в 26 млн рублей (видео)

Источник материала: Onliner Под Минском полностью заработал новый спорткомплекс с гоночными трассами. Его построил застройщик «А-100 Девелопмент», получивший ранее участок земли ДОСААФ в «Боровой». Теперь рев моторов и скрип резины будут раздаваться вдали от жилых объектов.

Новый республиканский спортивно-технический комплекс ДОСААФ занимает 25 гектаров напротив деревни Прилесье. Из Минска ехать около 5 км в направлении Могилева с поворотом на Стайки в конце Смиловичского тракта. Когда-то здесь был огромный карьер, который ради стройки засыпали песком и землей на 12—15 метров.

Весь комплекс разделен на 4 крупные зоны. Среди основных — картодром с треком длиной 1221 метр. Трасса петляет, меняет высоты и местами достигает вширь 16 метров. Трек предназначен для картинга, однако может использоваться также для шоссейно-кольцевых автогонок и дрифтинга. Конфигурацию трассы можно менять перед каждым турниром.













Трибуна примет до 350 зрителей, а для гонщиков обустроен техпарк с местами для палаток и розетками. Бокс для хранения и обслуживания уже заполнен картами: один из них недавно разогнался до 130 км/ч.











С другой стороны комплекса находится трасса для мотокросса — 1848-метровая грунтовка с горками, трамплинами и резкими поворотами. Проехать трек можно как на мотоцикле, так и на багги: здесь будут готовиться к кроссовым гонкам. Площадка позволяет собрать вместе более 200 участников.













Комплекс также включает стадион «Заря» для мотобола. Вокруг площадки — трековая дорожка: летом можно соревноваться на грунте, зимой — на льду.

Тренироваться будут и в мотоджимхане (маневрирование между препятствиями), а в планах — развивать ралли-кросс. Наблюдать за соревнованиями можно с трибуны на 1500 человек.

Предусмотрен и автодром для обучения водителей всех категорий. Он разделен на две площадки — для тренировки водителей легковушек (на A и B) и «тяжеловесов» (на С, D и E). У каждой — двойное назначение: в свободное время можно упражняться в картинг-слаломе или дрифте.

В административном корпусе расположились автошкола, музей спортивной славы, кафе, тренажерный зал и класс для киберспорта с автосимуляторами. Тренироваться на них смогут все желающие. Параллельно зданию растянулся длинный ангар с боксами для хранения и ремонта гоночных автомобилей. Одновременно здесь могут обслуживать три спорткара.





Спорткомплекс возвели почти за 2 года. В его строительство компания «А-100 Девелопмент» вложила 26 миллионов рублей, после чего безвозмездно передала объект ДОСААФ. Запустить его могли еще весной, когда были готовы основные сооружения, однако из-за пандемии пришлось сместить сроки.

«Это первый объект такого масштаба и сложности в Беларуси. Все спроектировано и построено по мировым стандартам, что позволит принимать под Минском международные соревнования. Финансирование и строительство мы взяли целиком на себя. Для нас, как социально-ответственного бизнеса, это прежде всего вклад в развитие автоспорта в Беларуси. Кроме того, с открытием комплекса закрываются старый трек и стадион в «Боровой», что обеспечит комфорт и тишину жителям растущего квартала. Это тот самый случай, когда в выигрыше остались все: люди, бизнес и страна в целом. Сейчас инвестиции в спорт и детей — это залог стабильного развития нашей страны в долгосрочной перспективе», — отмечает председатель наблюдательного совета ГК «А-100» Александр Центер.

















Переезд спорткомплекса позволил закрыть старые трассы и стадион у кольцевой, о чем просили жители «Новой Боровой». В будущем эта территория станет частью жилого квартала.

А еще подробнее об открывшемся комплексе можете почитать в нашем репортаже: