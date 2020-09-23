|
Экс-главного архитектора Минска приговорили и тут же амнистировали
Источник материала: Onliner
В результате действий Лучиновича ПДП был изменен и на общественное обсуждение
Приговор
Суд признал Лучиновича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 430 УК РБ («Получение взятки повторно, в крупном размере»), и назначил ему наказание:
Путем поглощения менее строгого наказания более строгим суд окончательно назначил Павлу Лучиновичу наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.
Меру пресечения Лучиновичу в виде залога оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.
В соответствии с законом «Об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» суд постановил освободить Лучиновича от назначенного наказания в виде лишения свободы частично сроком на 1 год.
В соответствии со ст. 75 УК РБ суд зачислил Лучиновичу в срок отбывания наказания срок содержания в ИВС ГУВД Мингорисполкома и под стражей с 16.03.2019 по 12.09.2019 года из расчета «один к одному».
С Павла Лучиновича взыщут неосновательное обогащение в сумме 10 426,9 рубля, которую бывший архитектор Минска должен перечислить в доход государству.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в суде Заводского района огласили приговор Павлу Лучиновичу, бывшему главному архитектору Минска, который обвинялся в получении взятки в $4000. Еще в ноябре...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)