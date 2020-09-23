Экс-главного архитектора Минска приговорили и тут же амнистировали

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В результате действий Лучиновича ПДП был изменен и на общественное обсуждение вынесен другой детальный план на эту территорию, включающий шестиэтажное современное здание, где должен был разместиться офис одной из IT-компаний (на нулевом и первом этажах предполагался паркинг). Общая площадь здания, которое должны были построить на месте старенькой двухэтажки, — 3390 кв. м. Проект разрабатывала студия «Арх-Нуво».

Приговор

Суд признал Лучиновича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 430 УК РБ («Получение взятки повторно, в крупном размере»), и назначил ему наказание:

по части 1 ст. 430 — в виде лишения свободы на 1 год с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на 2 года;

по части 2 ст. 430 — в виде лишения свободы на 1 год 5 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на 5 лет.

Путем поглощения менее строгого наказания более строгим суд окончательно назначил Павлу Лучиновичу наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

Меру пресечения Лучиновичу в виде залога оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

В соответствии с законом «Об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» суд постановил освободить Лучиновича от назначенного наказания в виде лишения свободы частично сроком на 1 год.

В соответствии со ст. 75 УК РБ суд зачислил Лучиновичу в срок отбывания наказания срок содержания в ИВС ГУВД Мингорисполкома и под стражей с 16.03.2019 по 12.09.2019 года из расчета «один к одному».

Таким образом, наказание в виде лишения свободы считается отбытым.

С Павла Лучиновича взыщут неосновательное обогащение в сумме 10 426,9 рубля, которую бывший архитектор Минска должен перечислить в доход государству.