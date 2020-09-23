Видеомост о возможностях экспорта электроэнергии после запуска БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

В четверг, 24 сентября в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск – Кишинев – Москва на тему: "Белорусский и европейский рынки нефти и газа, возможности экспорта электроэнергии после запуска БелАЭС".

В условиях экономического кризиса цены на энергоресурсы, в частности, на природный газ, снижаются, однако в перспективе ситуация непредсказуема. При этом разведанных запасов природного газа в мире не так много, и меньше всего его осталось в Западной Европе.

Основные запасы природного газа сосредоточены в Персидском заливе, России и Средней Азии – поэтому за этот энергоресурс идет скрытая и явная борьба крупнейших стран-потребителей, прежде всего ЕС, Китая и США.

На протяжении последних месяцев власти Беларуси проводят политику диверсификации поставок на внутренний рынок нефти и природного газа. В скором времени ожидается запуск БелАЭС, что даст возможность снизить цены на электроэнергию внутри страны и найти варианты экспорта зарубеж.

Об этом и о других важных вопросах, связанных с поставками энергоресурсов в Беларусь и Европу, расскажет редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика.ru" Борис МАРЦИНКЕВИЧ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 24 сентября, в 15:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы Вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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