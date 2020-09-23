ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вынесен приговор бывшему главному архитектору Минска Лучиновичу

23.09.2020 16:39 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Суд Заводского района Минска вынес приговор бывшему главному архитектору города Павлу Лучиновичу.

За взяточничество суд назначил обвиняемому 1 год 5 месяцев лишения свободы. По амнистии он освобожден на один год. Кроме того, зачтен срок содержания под стражей. В итоге наказание считается отбытым, передает БелТА.

Лучинович на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Бывшего председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома изобличили во взяточничестве сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Мужчину задержали в Минском районе в марте 2019 года после получения $4 тыс. от индивидуального предпринимателя взамен на благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Заводского района Минска вынес приговор бывшему главному архитектору города Павлу Лучиновичу.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Бывший президент не становится менее бывшим». Страны мира массово отказываются признавать инаугурацию Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика