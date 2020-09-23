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Огласите весь список: какие страны больше не признают Лукашенко президентом
Источник материала: Партизан
Ряд европейских стран сразу же после того, как стало известно о тайной инаугурации Лукашенко, заявили о непризнании его президентом Беларуси
новая карикатура Сергея Ёлкина
- Германия;
- Литва;
- Латвия;
- Словакия;
- Чехия;
- Эстония;
- Дания.
- Польша
И это только начало...
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Ряд европейских стран сразу же после того, как стало известно о тайной инаугурации Лукашенко, заявили о непризнании его президентом Беларуси
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