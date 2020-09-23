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Огласите весь список: какие страны больше не признают Лукашенко президентом

23.09.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ряд европейских стран сразу же после того, как стало известно о тайной инаугурации Лукашенко, заявили о непризнании его президентом Беларуси


новая карикатура Сергея Ёлкина

@kyky_org публикует список по состоянию на 15.30 23 сентября:


- Германия;

- Литва;

- Латвия;

- Словакия;

- Чехия;

- Эстония;

- Дания.

- Польша

И это только начало...
 
 
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Ряд европейских стран сразу же после того, как стало известно о тайной инаугурации Лукашенко, заявили о непризнании его президентом Беларуси
 
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