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Кто из мира спорта присутствовал на инаугурации Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Сегодня в столице прошла шестая инаугурация Александра Лукашенко. SPORT.TUT.BY рассказывает, кто из спортивного сообщества присутствовал во Дворце независимости.
Среди приглашенных гостей на инаугурации Александра Лукашенко были замечены министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров, а также экс-председатель Белорусской теннисной федерации, совладелец холдингов «Амкодор» и «Салео» Александр Шакутин.
Александр Лукашенко
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SPORT.TUT.BY рассказывает, кто из спортивного сообщества присутствовал во Дворце независимости.
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