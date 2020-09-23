Кто из мира спорта присутствовал на инаугурации Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Сегодня в столице прошла шестая инаугурация Александра Лукашенко. SPORT.TUT.BY рассказывает, кто из спортивного сообщества присутствовал во Дворце независимости.

Среди приглашенных гостей на инаугурации Александра Лукашенко были замечены министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров, а также экс-председатель Белорусской теннисной федерации, совладелец холдингов «Амкодор» и «Салео» Александр Шакутин.



На заднем плане третий справа — Михаил Захаров. За ним — Александр Шакутин. Источник: ТГ «Пул Первого»

Александр Лукашенко вступил в должность 23 сентября во Дворце независимости. Дата и время проведения мероприятия до последнего момента держались в тайне.