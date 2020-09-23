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Белорусский рэпер выпустил самый дорогой в своей карьере клип
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе TikTok взялся
Рэпер Серега, которого белорусы хорошо помнят по хиту «Черный бумер», выпустил клип на свой новый модный трек «Гуччидед». Это самый дорогой ролик в видеографии артиста.
— Хотели снять клип, а получилось кино, —
В описании к ролику
В начале клипа мужчина, похожий на Конора Макгрегора, звонит Сереге по видеосвязи, называет его «гуччидедом» и говорит ему «сделать то, что он должен делать». После этого Серега примеряет на себя амплуа модного рэпера и зажигает вместе с молодежью.
По всей видимости, своим клипом Серега планирует запустить танцевальный флешмоб в TikTok и в других социальных сетях. К слову, сама песня «Гуччидед» вышла несколько недель назад и успела стать хитом TikTok.
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