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Белорусский рэпер выпустил самый дорогой в своей карьере клип

23.09.2020 16:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе TikTok взялся покорять Николай Басков, а уже сегодня на такой шаг пошел белорусский рэпер Seryoga (Серега). У музыканта вышел танцевальный клип на рэп-трек «Гуччидед» — и это самый дорогой ролик в карьере артиста. 

Рэпер Серега, которого белорусы хорошо помнят по хиту «Черный бумер», выпустил клип на свой новый модный трек «Гуччидед». Это самый дорогой ролик в видеографии артиста.

— Хотели снять клип, а получилось кино, — делится рэпер о новой работе, на съемки которой ушло два месяца.

В описании к ролику говорится, что в клипе снялись звезды ММА Конор Макгрегор, Артем Лобов, боксер Александр Усик и другие спортсмены. При этом имя ирландского бойца Макгрегора в титрах не упоминается — вероятно, в клипе снялся его двойник. Засветились тут и блогеры: Филипп Марвин, Top Team House, G.R.U.P.P.I.R.O.V.K.A, «Крепче стали».


Серега. Фото: instagram.com/seryogamusic

В начале клипа мужчина, похожий на Конора Макгрегора, звонит Сереге по видеосвязи, называет его «гуччидедом» и говорит ему «сделать то, что он должен делать». После этого Серега примеряет на себя амплуа модного рэпера и зажигает вместе с молодежью.

По всей видимости, своим клипом Серега планирует запустить танцевальный флешмоб в TikTok и в других социальных сетях. К слову, сама песня «Гуччидед» вышла несколько недель назад и успела стать хитом TikTok.

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На прошлой неделе TikTok взялся покорять Николай Басков, а уже сегодня на такой шаг пошел белорусский рэпер Seryoga (Серега). У музыканта вышел танцевальный клип на...
 
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