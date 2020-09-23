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БАЖ требует немедленного освобождения главреда «Нашай Нівы»

23.09.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует немедленно освободить главного редактора издания «Наша Ніва» Егора Мартиновича.

БАЖ требует немедленного освобождения главреда «Нашай Нівы»

«В уголовном преследовании Егора Мартиновича (с привлечением к этому преследованию сотрудников силовых структур) мы видим также проявления цензуры и злоупотребление правовыми нормами для ограничения свободы слова. Мы требуем немедленного освобождения Егора Мартиновича и прекращения уголовного преследования», — говорится в заявлении на сайте организации.

Также БАЖ заявляет, что выступает за «декриминализацию диффамации в принципе».

23 сентября Мартинович был задержан по подозрению в клевете (ст. 188 УК) в материале, где упоминается заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков.

Утром в квартире Мартиновича и его жены, журналистки портала TUT.by Адарьи Гуштын, прошел обыск. После его завершения Мартиновича вместе с адвокатом увезли на допрос в Следственный комитет. Из квартиры забрали всю цифровую технику, телефоны, флешки, паспорта, сим-карты.

Позже Гуштын сообщила, что Мартинович помещен в изолятор на трое суток.

 
 
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Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует немедленно освободить главного редактора издания «Наша Ніва» Егора Мартиновича.
 
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