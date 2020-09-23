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БАЖ требует немедленного освобождения главреда «Нашай Нівы»
Источник материала: Навiны
Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует немедленно освободить главного редактора издания «Наша Ніва» Егора Мартиновича.
«В уголовном преследовании Егора Мартиновича (с привлечением к этому преследованию сотрудников силовых структур) мы видим также проявления цензуры и злоупотребление правовыми нормами для ограничения свободы слова. Мы требуем немедленного освобождения Егора Мартиновича и прекращения уголовного преследования», — говорится в заявлении на сайте организации.
Также БАЖ заявляет, что выступает за «декриминализацию диффамации в принципе».
23 сентября Мартинович был задержан по подозрению в клевете (ст. 188 УК) в материале, где упоминается заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков.
Утром в квартире Мартиновича и его жены, журналистки портала TUT.by Адарьи Гуштын,
Позже Гуштын сообщила, что Мартинович
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Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует немедленно освободить главного редактора издания «Наша Ніва» Егора Мартиновича.
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