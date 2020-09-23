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Официальную позицию по инаугурации Лукашенко украинские власти сформируют на срочных совещаниях

23.09.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украинские власти сформируют официальную позицию относительно сегодняшней инаугурации Александра Лукашенко и его политического статуса на срочных совещаниях, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 сентября в Ужгороде на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Официальную позицию по инаугурации Лукашенко украинские власти сформируют на срочных совещаниях
Фото: zik.ua

«Что касается оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко, мы сейчас срочно будем проводить дополнительные совещания, консультации для того, чтобы определить нашу позицию», — цитирует чиновника украинское информагентство УНИАН.

«Инаугурация была тайной, — констатировал он. — Чтобы вы понимали — ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко».

Кулеба заявил, что позиция Украины очень четкая: «Выборы в Беларуси не были свободными, честными и прозрачными».

Церемония инаугурации Лукашенко прошла 23 сентября во Дворце Независимости в обстановке секретности. О ней стало известно из сообщения государственного информагентства БелТА, которое позже продублировала пресс-служба Лукашенко. «На церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек, — говорилось в сообщении. — В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта».

С 9 августа, дня президентских выборов, в Беларуси не прекращаются массовые протесты граждан, не признающих официальные итоги прошедшей избирательной кампании. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Явка на выборах составила 84,28%.

 
 
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Украинские власти сформируют официальную позицию относительно сегодняшней инаугурации Александра Лукашенко и его политического статуса на срочных совещаниях,...
 
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