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Глава МИД Латвии: тайная «инаугурация» Лукашенко не узаконивает его статус главы государства
Источник материала: Навiны
«Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства», — написал на своей странице в «Фейбуске» министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Он выразил сожаление, что «голос белорусского народа и международного сообщества не принимается во внимание». «Только настоящий политический процесс может положить конец политическому кризису в Беларуси», — отметил Ринкевичс.
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что его страна также не признает Лукашенко легитимным президентом. «Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными, — написал он в «Твиттере». — Таким образом, их результат нелегитимен, поэтому сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко также нелегитимна».
Петржичек отметил, что Чехия полностью поддерживает белорусское гражданское общество. «Белорусы заслуживают свободы», — подчеркнул он.
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод отметил, что Беларуси нужны свободные и честные выборы и демократически избранный президент. «Лукашенко подтвердил свою нелегитимность, устроив тайную инаугурацию, — написал Кофод в «Твиттере». — Фальсифицированные выборы должны привести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список ЕС».
Ранее о непризнании легитимной прошедшей сегодня церемонии инаугурации Лукашенко
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«Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства», — написал на своей странице в...
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