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Очевидец: таксист перестроился и сбил мотоциклиста между рядами (видео)

23.09.2020 16:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пользователь нашего форума с ником dmse был очевидцем столкновения автомобиля такси и мотоцикла на проспекте Дзержинского в Минске. Инцидент произошел 18 сентября около 19:30 и попал на запись видеорегистратора.

Транспорт подъезжал к перекрестку проспекта Дзержинского и улицы Голубева.

— Мотоциклист ехал между рядами, а таксист решил перестроиться левее, так как из крайней правой полосы поворачивали направо, что замедляло движение там, плюс впереди, за перекрестком, есть остановка, где часто стоят авто на «аварийках». Так вот, таксист решил перестроиться и, видно, не заметил мотоциклиста и сбил его. Но мотоциклист тоже хорош — между рядами гонять, — рассказал корреспонденту Onliner читатель.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователь нашего форума с ником dmse был очевидцем столкновения автомобиля такси и мотоцикла на проспекте Дзержинского в Минске. Инцидент произошел 18 сентября...
 
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