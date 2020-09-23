Самый эффективный метод. В Минске бчб-ленточки срезают сразу с ветками деревьев

Источник материала: Onliner

В Минске продолжается борьба со всем, что имеет в своем составе белый и красный цвет. И сегодня «кровная вражда» вышла на новый уровень. Жители улицы Заславской сняли на видео, как коммунальщики, отправленные в их двор, чтобы бороться с ленточками, развешанными на деревьях, недолго думая, начали срезать не сами ленточки, а ломать ветки, на которые те повязаны. За несколько минут, пока минчане не подняли шум, сотрудники ЖКХ успели ликвидировать несколько особо опасных веток с пышных крон.

«На Заславской решили бороться с ленточками интересным способом. Скоро дома будут сносить, на которых бчб висит?» — задается вопросом одна из жительниц района.

Примечательно, что люди, ставшие свидетелями, без преувеличения варварского подхода, отмечают, что обычно ни сантехника, ни электрика не дозваться, подъезды в домах не убираются неделями, а тут на дело выделили сразу двое крепких мужчин, которые очень рьяно выполняют свое задание. «Идите покрасьте что-нибудь, почините, а не ломайте», — взывали жильцы соседних домов.

В ЖЭУ, на участке которого находятся украшенные деревья, пояснили, что задание по демонтажу идет с самого «верха» и на все про все отводятся считаные часы, а объем работы большой — снять ленты надо и на детских площадках, и на лестницах, поэтому «никто не будет отвязывать каждую ленточку по отдельности. Как ненормально развешивать ленточки, точно также ненормально и спиливать сучья с ними».