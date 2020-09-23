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В милицию сообщили о минировании автомобиля в Минске (видео)

23.09.2020 16:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели сообщили Onliner о том, что сегодня днем в Минске на улице Есенина, в районе дома №130, была замечена группа разминирования, сотрудники милиции, МЧС, Следственного комитета. Внимание было приковано к стоящему автомобилю.

Видео предоставлено очевидцем.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила корреспонденту Onliner, что в милицию сегодня поступило сообщение о минировании автомобиля.

— Действительно, на место выбывали сотрудники милиции и группа разминирования. Никакого взрывного устройства обнаружено не было, — рассказала Наталья Ганусевич.

По данному факту проводится проверка.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Читатели сообщили Onliner о том, что сегодня днем в Минске на улице Есенина, в районе дома №130, была замечена группа разминирования, сотрудники милиции, МЧС,...
 
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