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В милицию сообщили о минировании автомобиля в Минске (видео)
Источник материала: Onliner
Читатели сообщили Onliner о том, что сегодня днем в Минске на улице Есенина, в районе дома №130, была замечена группа разминирования, сотрудники милиции, МЧС, Следственного комитета. Внимание было приковано к стоящему автомобилю.
Видео предоставлено очевидцем.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила корреспонденту Onliner, что в милицию сегодня поступило сообщение о минировании автомобиля.
— Действительно, на место выбывали сотрудники милиции и группа разминирования. Никакого взрывного устройства обнаружено не было, — рассказала Наталья Ганусевич.
По данному факту проводится проверка.
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Читатели сообщили Onliner о том, что сегодня днем в Минске на улице Есенина, в районе дома №130, была замечена группа разминирования, сотрудники милиции, МЧС,...
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