В милицию сообщили о минировании автомобиля в Минске (видео)

Источник материала: Onliner

Читатели сообщили Onliner о том, что сегодня днем в Минске на улице Есенина, в районе дома №130, была замечена группа разминирования, сотрудники милиции, МЧС, Следственного комитета. Внимание было приковано к стоящему автомобилю.

Видео предоставлено очевидцем.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила корреспонденту Onliner, что в милицию сегодня поступило сообщение о минировании автомобиля.

— Действительно, на место выбывали сотрудники милиции и группа разминирования. Никакого взрывного устройства обнаружено не было, — рассказала Наталья Ганусевич.

По данному факту проводится проверка.

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