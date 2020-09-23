«Бывший президент не становится менее бывшим». Страны мира массово отказываются признавать инаугурацию Лукашенко

Источник материала: KYKY

Сегодня Лукашенко тайно провел инаугурацию, где не было ни одного иностранного дипломата. Даже Кремль признался, что не знал про это мероприятие заранее – по крайней мере такой информацией на располагал пресс-секретарь Путина Песков.

Ну, а после того, как мир облетела «радостная» новость, представители уже семи стран объявили, что больше не считают Лукашенко президентом и не признают его инаугурацию. Вот они.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс

«Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Его нелегитимность – это факт со всеми вытекающими последствиями».

Глава МИД Словакии Иван Коркок

«Александр Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Он несёт ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси».

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу

«Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко явно потерял свой мандат. Мы призываем к свободным и справедливым выборам, чтобы народ Беларуси получил того президента, которого он заслуживает».

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс

«Тайная «инаугурация» Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства. К сожалению, голоса беларуского народа и международного сообщества не имеют значения, только настоящий политический процесс может положить конец политическому кризису в Беларуси».

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек

«Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Их результаты не являются легитимными, поэтому сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко также нелегитимна. У беларуского гражданского общества есть полная поддержка Чешской Республики. Беларусы заслуживают свободы».

Глава МИД Дании Йеппе Кофод

«Лукашенко подтвердил собственную нелегитимность, устроив тайную инаугурацию. Беларуси нужны свободные и справедливые выборы и демократически избранный президент. Сфальсифицированные выборы должны вести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список Евросоюза».

Кабинет министров ФРГ

В кабинете министров ФРГ посоветовали не ждать, что канцлер Германии Ангела Меркель поздравит Лукашенко со вступлением в должность президента Беларуси.

