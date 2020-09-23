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Перепелица: без белорусского транзита Литве действительно придется нелегко
23.09.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как в Литве воспринимают намерение Беларуси пустить свои грузы мимо Клайпедского порта, чем это чревато для литовской экономики, и что представляет собой современная экономическая модель Литвы, слушателям радио Sputnik рассказал известный литовский журналист, публицист Сергей Перепелица.
© Sputnik / Валерий Мельников
"Угроза приостановить белорусские транзитные потоки будет иметь серьезные последствия для литовской экономики. Клайпедский порт, через который переваливается огромное количество белорусских грузов, формирует на 31% бюджет Литвы. Вот и представьте, какая огромная брешь может образоваться в бюджете Литвы при уходе белорусского транзита в российскую Усть-Лугу, а это социальные пособия, врачи, учителя и пенсионеры... Хотя литовские чиновники пытаются сохранить "хорошую мину при плохой игре", тем не менее, Литве придется туго, ведь Евросоюз, учитывая собственные экономические сложности, сейчас не очень стремится помогать Литве", – отметил собеседник Sputnik.
Напомним, ранее глава российского Минэнерго Александр Новак заявлял о том, что Россия и Беларусь до конца сентября
Комментарий известного литовского журналиста Сергея Перепелицы слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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В вопросе перенаправления белорусского транзита литовские чиновники стараются сохранить "хорошую мину при плохой игре", считает известный литовский журналист...
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