Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Перепелица: без белорусского транзита Литве действительно придется нелегко

Как в Литве воспринимают намерение Беларуси пустить свои грузы мимо Клайпедского порта, чем это чревато для литовской экономики, и что представляет собой современная экономическая модель Литвы, слушателям радио Sputnik рассказал известный литовский журналист, публицист Сергей Перепелица.

"Угроза приостановить белорусские транзитные потоки будет иметь серьезные последствия для литовской экономики. Клайпедский порт, через который переваливается огромное количество белорусских грузов, формирует на 31% бюджет Литвы. Вот и представьте, какая огромная брешь может образоваться в бюджете Литвы при уходе белорусского транзита в российскую Усть-Лугу, а это социальные пособия, врачи, учителя и пенсионеры... Хотя литовские чиновники пытаются сохранить "хорошую мину при плохой игре", тем не менее, Литве придется туго, ведь Евросоюз, учитывая собственные экономические сложности, сейчас не очень стремится помогать Литве", – отметил собеседник Sputnik.

Напомним, ранее глава российского Минэнерго Александр Новак заявлял о том, что Россия и Беларусь до конца сентября проработают взаимовыгодные условия переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, свободные мощности у РФ для этого есть, объем переброски оценивается в 3-4 миллиона тонн.

Комментарий известного литовского журналиста Сергея Перепелицы слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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