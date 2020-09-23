Эйфелеву башню закрыли на два часа из-за сообщения о бомбе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Эйфелеву башню 23 сентября пришлось на два часа закрыть для посетителей. Туристов эвакуировали из-за анонимного сообщения о бомбе. Движение транспорта также было перекрыто, полиция провела обыск и проверку всей башни.

"Монумент вновь открыл свои двери в 14:15", – рассказали в пресс-службе компании SETE.

Теперь туристы снова могут взглянуть на Париж с высоты.

Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн. Но за эти годы она стала символом французской столицы, и конструкцию в историческом центре города решили не сносить. Сегодня Эйфелева башня считается визитной карточкой столицы и неофициальным символом Франции.