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Эйфелеву башню закрыли на два часа из-за сообщения о бомбе

23.09.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© Photo : Facebook / Auditorium Parco della Musica
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Эйфелеву башню 23 сентября пришлось на два часа закрыть для посетителей. Туристов эвакуировали из-за анонимного сообщения о бомбе. Движение транспорта также было перекрыто, полиция провела обыск и проверку всей башни. 

"Монумент вновь открыл свои двери в 14:15", – рассказали в пресс-службе компании SETE.

Теперь туристы снова могут взглянуть на Париж с высоты.

Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн. Но за эти годы она стала символом французской столицы, и конструкцию в историческом центре города решили не сносить. Сегодня Эйфелева башня считается визитной карточкой столицы и неофициальным символом Франции.

 
 
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Всех посетителей эвакуировали из-за анонимного сообщения о бомбе, которое впоследствии не подтвердилось.
 
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