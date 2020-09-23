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Эйфелеву башню закрыли на два часа из-за сообщения о бомбе
23.09.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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"Монумент вновь открыл свои двери в 14:15", – рассказали в пресс-службе компании SETE.
Теперь туристы снова могут взглянуть на Париж с высоты.
Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн. Но за эти годы она стала символом французской столицы, и конструкцию в историческом центре города решили не сносить. Сегодня Эйфелева башня считается визитной карточкой столицы и неофициальным символом Франции.
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Всех посетителей эвакуировали из-за анонимного сообщения о бомбе, которое впоследствии не подтвердилось.
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