Какой была реакция на тайную инаугурацию Лукашенко в различных странах?

Источник материала: Ежедневник

Сегодня представители ряда стран высказались об инаугурации Александра Лукашенко, которая прошла в обстановке секретности. Основное мнение – Лукашенко нелегитимен.

Германия заявила, что Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси

Уже тот факт, что церемония инаугурации Александра Лукашенко готовилась в обстановке секретности и прошла без участия общественности, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал "весьма показательным".

То, что у Лукашенко нет никакой легитимности для руководства страной, заявил и глава МИД Словакии Иван Корчок

«Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси», –написал Корчок в соцсетях.

Глава латвийского дипведомства Эдгарс Ринкевичс считает: тайная «инаугурация» Александра Лукашенко не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства.

Он назвал прискорбным тот факт, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения, только настоящий политический процесс может положить конец политическому кризису в Беларуси».

Высказался по поводу инаугурации Лукашенко и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Он написал в своем Twitter, что его страна не признает легитимность Александра Лукашенко.

«Такой фарс. Лживые выборы. Лживая инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Как раз наоборот. Его нелегитимность – это факт, со всеми вызванными этим последствиями», – написал глава литовского МИД в Twitter.

Глава МИД Дании Йеппе Кофод отметил, что Лукашенко подтверждает свою нелегитимность, устраивая тайную инаугурацию.

«Беларуси нужны свободные и честные выборы = демократически избранный президент. Фальсифицированные выборы должны привести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список ЕС», – заявил он.

О непризнании Лукашенко президентом Беларуси также заявил глава МИД Эстонии Урмас Пает.

Также стало известно, что Украина готовит официальную позицию относительно тайной инаугурации Лукашенко.

«Ни один иностранный посол не был приглашен, даже посол РФ, союзного государства, полностью поддерживающего Лукашенко. Позиция Украины очень четкая - выборы в Беларуси не были свободными честными и прозрачными. Относительно оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко мы будем проводить дополнительные консультации, для того, чтобы определить нашу позицию», – сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.