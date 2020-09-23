Ярослав Романчук: «Вступление в должность втихаря»

Источник материала: Ежедневник

Экономист рассказал, почему инаугурация Лукашенко напомнила ему «похоронную процессию»

«Трудно придумать более убедительный способ показать народу и миру, что президентские выборы Александр Лукашенко проиграл. Инаугурация исподтишка. Вступление в должность втихаря. Заграбастать власть из-за угла под шумок милицейских фуражек и ОМОНовских касок. Скрыть церемонию от 80% белорусов, которые, не ведая того, якобы поддержали узурпацию, эксплуатацию, монополизацию, манипуляцию, бюрократизацию и корпорацию ЗАО «Беларусь», — пишет Ярослав Романчук. — За спиной у народа и мира напялить на себя каску мономаха, присвоить скипетр-дубину, оправдать зверства, пытки и убийства необходимостью борьбы за мир и суверенитет – это пик неадекватности, коконизация в страхе, признак политического обнуления. Тайная инаугурация – это не тайная вечеря».

Экономист уверен, что у Лукашенко «с каждым днем будет оставаться все меньше ресурсов и оснований оставаться во главе Беларуси»:

«Он окончательно потерял веру. Покрывает ложь и насилие. Очень скоро история укажет ему прямой путь к забвению. Христос терпел за грехи людей, призывал к милосердию и терпимости. Лукашенко заставляет терпеть других – за его грехи, прихоти и сумасбродства.

С каждым днем у Лукашенко будет оставаться все меньше ресурсов и оснований оставаться во главе Беларуси. Тайная инаугурация стала его политической похоронной процессией. Сейчас критически важно только одно – не допустить, чтобы политик Лукашенко забрал в свое политическое забвение проект «Независимая Республика Беларусь».