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Ярослав Романчук: «Вступление в должность втихаря»
23.09.2020 17:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Экономист рассказал, почему инаугурация Лукашенко напомнила ему «похоронную процессию»
«Трудно придумать более убедительный способ показать народу и миру, что президентские выборы Александр Лукашенко проиграл. Инаугурация исподтишка. Вступление в должность втихаря. Заграбастать власть из-за угла под шумок милицейских фуражек и ОМОНовских касок. Скрыть церемонию от 80% белорусов, которые, не ведая того, якобы поддержали узурпацию, эксплуатацию, монополизацию, манипуляцию, бюрократизацию и корпорацию ЗАО «Беларусь», —
Экономист уверен, что у Лукашенко «с каждым днем будет оставаться все меньше ресурсов и оснований оставаться во главе Беларуси»:
«Он окончательно потерял веру. Покрывает ложь и насилие. Очень скоро история укажет ему прямой путь к забвению. Христос терпел за грехи людей, призывал к милосердию и терпимости. Лукашенко заставляет терпеть других – за его грехи, прихоти и сумасбродства.
С каждым днем у Лукашенко будет оставаться все меньше ресурсов и оснований оставаться во главе Беларуси. Тайная инаугурация стала его политической похоронной процессией. Сейчас критически важно только одно – не допустить, чтобы политик Лукашенко забрал в свое политическое забвение проект «Независимая Республика Беларусь».
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Экономист рассказал, почему инаугурация Лукашенко напомнила ему «похоронную процессию»
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