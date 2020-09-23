Максим Знак уже шестой день держит голодовку в тюрьме













«Голодовка – это один из способов выразить свое несогласие с незаконным обвинением и заключением под стражу. Максим уверен: право и закон должны соблюдаться, он тверд в своей мысли, что он не совершал ничего противоправного, он руководствовался во всей своей деятельности Конституцией и законами Республики Беларусь.





Мы уважаем решение Максима Знака. Это решение сильного, уверенного в своей невиновности человека, для которого слова «право», «закон», «мораль» – жизненные принципы. Мы призываем освободить Максима и будем говорить о нём каждый день!» — заявили в штабе.





Максим Знак находится в СИЗО №1 на ул. Володарского как обвиняемый по уголовному делу о призывах к захвату власти. Как рассказывал его адвокат Дмитрий Лаевский, предъявленное ему обвинение абсолютно не конкретизировано, в нем не названы конкретные высказывания Знака, неизвестно, в чем следствие усмотрело состав преступления, поэтому защита не имеет возможности и опровергнуть обвинение.





В штабе призывают писать Знаку письма поддержки.





«Сейчас наша поддержка – это голос Максима Знака. Это голос закона. Только все вместе мы сможем вернуть Беларусь в правовые рамки», — считают соратники задержанных.





Максим Знак был задержан 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по уголовному делу в связи с деятельностью Координационного совета — по нему же обвиняются Мария Колесникова и адвокат Илья Салей. 18 сентября суд отказался удовлетворить жалобу на заключение Знака под стражу, несмотря на то, что многие его коллеги-адвокаты были готовы поручиться за него. В тот же день Максим Знак начал голодовку протеста.





Знак, Колесникова и Салей признаны политзаключенными.