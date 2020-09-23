Тайный президент

Инаугурация была придумана в Древнем Риме как магический ритуал, гадание авгура по полету птиц (вспомним случай с соколом и крысой во время заседания ЦИК по регистрации кандидатов в президенты 14 июля).





Именно прогноз участника авспиции о том, каким будет правление того или иного человека, "транслировало" волю небес и помогало избежать фатальных ошибок.





После того, как христианство выдавило языческие суеверия, инаугурация превратилась в торжественную заявку монарха на трон.





Именно громкость и размах здесь определяли «успешность» процедуры. Все жители королевства должны были узнать и приобщиться к коронованию нового лидера государства. И даже если они не были приглашены, они должны были знать и готовиться к этому торжественному дню.





Событие, которое состоялось сегодня, с трудом можно назвать "инаугурацией", так как оно не имело одной из принципиальных составляющих инаугурации - громкости и открытости.





Ее не просто не анонсировали, ее дату отказывались называть даже тогда, когда во дворец уже подтягивались приглашенные.





Вы уже заметили, что ее, вопреки закону, не транслировали по телевидению, не внесли в сетку ТВ-программ?





Но что более важно - на ней не присутствовали те, кто обязан присутствовать:





- все депутаты Палаты представителей как представители народа (власть живет в том мире, где депутатов Палаты представителей действительно избирает народ);

- дипломаты всех иностранных государств — как фундамент международной легитимности.





Такой "инаугурации" не знает история, такого не происходило просто нигде до сих пор.





Более того, прилагательные «секретная», «тайная» являются антонимами понятия «инаугурация».





Это как пение шепотом.





Или неподвижный танец.





Подпольное вступление в должность остро ставит ряд вопросов:





Если вступление в должность происходит тайно, то и правление должно происходить тайно, нет?





Что почувствовали сотни тысяч "вертикальщиков", которые продолжали уверять себя, что власть популярна, а протестуют только две-три тысячи отморозков?





Если угроза уличных выступлений вынуждает проводить максимально публичные церемонии в режиме секретности, как будут соблюдаться законы, декреты, указы? Какую силу они сейчас имеют? Кто и в каком статусе их будет принимать?





Кто те люди, что были в зале? И почему белорусы должны считать инаугурированную личность своим президентом, а не руководителем лишь тех людей, которым о той подпольной инаугурации как следует сообщили?





Неужели сейчас уже и советники Лукашенко исходят из того, что протесты в обозримом будущем никуда не исчезнут и ситуация не станет более спокойной?





Кто именно это придумал, этот формат? Кто его утвердил, через какие стадии вызревания проходила идея "партизанской инаугурации"?





Фамилии причастных войдут в Почетную книгу белорусского сопротивления, так как бОльшей "подставы" для правителя, который считает, что набрал 80%, сделать было невозможно.





Если вы засекретили инаугурацию, не пришло ли время засекретить и списки членов правительства, министров, чиновников, депутатов? Ведь если кто-то наверху боится делать громкий анонс своего торжественного входа в управление страной, почему его подчиненные не должны начать бояться собственной причастности к такой системе?





Проведенная как следует инаугурация - одна из составляющих легитимности. Какую легитимность открывает такая "инаугурация"? И почему и как эта легитимность может выходить за пределы зала, в котором происходил сей секретный ритуал?





Если Россия - основной стратегический партнер человека, который тайно инаугурировался, почему о событиях во Дворце 23 сентября не знали даже в Кремле? И что это говорит об истинном уровне доверия между партнерами?





Каким образом проезд кортежа по перекрытому проспекту заменяет анонсирование мероприятия и почему это должно восприниматься как проявление того, что событие не было секретным?





ЕС видел Лукашенко легитимным президентом до 5 ноября, времени окончания полномочий его прошлой каденции. Именно в таком качестве планировались переговоры с ним по преодолению политического кризиса. Наличие которого ярко подчеркивают обстоятельства инаугурации.





Принятие сегодня удостоверения от Ермошиной означает, что предыдущий срок истек и начался новый, который в Европе не признают.





С кем сейчас будет переговариваться ЕС?