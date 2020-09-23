Бывшего главного архитектора Минска суд признал виновным

TUT.BY Экс-чиновника признали виновным в получении взятки и назначили наказание в виде 1 года 5 месяцев колонии. Но год экс-чиновнику было решено скостить по амнистии к 75-летию Победы. С учетом же проведенного в СИЗО времени суд признал, что Лучинович таким образом отбыл все наказание. А это значит, с сегодняшнего дня он на свободе, передает





Павла Лучиновича задержали в марте 2019 года по подозрению в получении взятки в 4 тысячи долларов от ипэшницы Нонны Гришиной, а в сентябре того же года его доставили из СИЗО на Володарского в больницу с инфекционным заболеванием и параличом нижней части тела.





Он перенес операцию и находился на лечении. Поэтому суд над ним перенесли. Нонну Гришину же признали виновной в даче взятки Лучиновичу и осудили на два года, но вскоре она вышла на свободу по амнистии.





Судебный же процесс над Павлом Лучиновичем начался несколько месяцев назад, но о нем не сообщалось СМИ «из-за эпидемиологической обстановки», сообщили TUT.BY в суде. Процесс вела судья Анжела Костюкевич.





Как стало известно порталу, обвинение запросило для экс-чиновника наказание в виде трех лет лишения свободы по статье 430 (Получение взятки) с применением части 2 статьи 92 Уголовного кодекса — то есть с освобождением от наказания или заменой наказания более мягким по заболеванию. Вину Павел Лучинович не признал.





В итоге суд Заводского района признал Лучиновича виновным в получении взяток по части 1 и части 2 статьи 430 Уголовного кодекса. Путем поглощения более тяжким менее тяжкого ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев в колонии усиленного режима с запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет.





Но суд решил скостить год по амнистии к 75-летию Победы. В зачет отбытия срока пошло также время проведенное в СИЗО — а это с 16 марта 2019 года по начало сентября 2019 года, когда Лучиновича забрали из изолятора в больницу.





С Лучиновича также было решено взыскать около 10,4 тысячи рублей необосновательного обогащения. Их снимут с депозита, деньги на который были перечислены ранее как обеспечительный залог для изменения ему меры пресечения.





В день оглашения приговора поддержать Лучиновича пришли не только родственники, но и бывшие коллеги.





Будет ли экс-чиновник и его защита обжаловать приговор, они пока еще не решили.





Что известно об этом деле?





Лучиновича обвиняли в том, что он п предварительной договоренности принял от Нонны Гришиной 4 тысячи долларов, чай, ром, специи и крем за благоприятное решение вопросов по согласованию строительства бизнес-центра на улице Смолячкова, 14а, и фитнес-центра на проспекте Дзержинского.





Мол, Лучинович консультировал ее по этим объектам, информировал и принимал вне очереди. Как итог — включение в проект детального планирования (ПДП) бизнес-центра на Смолячкова, которого до этого там не было. По данным следствия, именно Лучинович просил «Минскпроект» об этом.





Гришина же настаивала: этот объект был включен в ПДП в правовом поле, а его первоначальное невключение туда было ошибкой «Минскпроекта», которую удалось исправить только при помощи комитета архитектуры. По ее словам, Лучинович ее не консультировал.





При этом Гришина не отрицала факт передачи денег, но отрицала, что это была взятка. Она говорила, что у нее близкие отношения с Лучиновичем, поэтому она давала ему деньги на отдых и лечение, а остальное — как традиционные сувениры из Индии, откуда она вернулась накануне. По словам обвиняемой, чиновник даже не знал, что в пакете находятся деньги.



