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«МИР» и «МИР 24» покажут церемонию вступления в должность президента Беларуси Александра Лукашенко

23.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко в среду днем вступил в должность президента Беларуси. Тожественная церемония прошла во Дворце Независимости в Минске. На ней присутствовали несколько сотен гостей, в том числе высшие должностные лица, депутаты, ученые, спортсмены и деятели культуры.

Смотрите церемонию вступления в должность президента Беларуси сегодня в 21:00 мск на телеканале «МИР 24» и в 00:00 мск на телеканале «МИР».



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Теги: Минск
 
 
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Тожественная церемония состоялась во Дворце Независимости в Минске.
 
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