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«МИР» и «МИР 24» покажут церемонию вступления в должность президента Беларуси Александра Лукашенко
23.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко в среду днем вступил в должность президента Беларуси. Тожественная церемония прошла во Дворце Независимости в Минске. На ней присутствовали несколько сотен гостей, в том числе высшие должностные лица, депутаты, ученые, спортсмены и деятели культуры.
Смотрите церемонию вступления в должность президента Беларуси сегодня в 21:00 мск на телеканале «МИР 24» и в 00:00 мск на телеканале «МИР».
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Тожественная церемония состоялась во Дворце Независимости в Минске.
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