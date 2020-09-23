«МИР» и «МИР 24» покажут церемонию вступления в должность президента Беларуси Александра Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко в среду днем вступил в должность президента Беларуси. Тожественная церемония прошла во Дворце Независимости в Минске. На ней присутствовали несколько сотен гостей, в том числе высшие должностные лица, депутаты, ученые, спортсмены и деятели культуры.

Смотрите церемонию вступления в должность президента Беларуси сегодня в 21:00 мск на телеканале «МИР 24» и в 00:00 мск на телеканале «МИР».