Самосвалы, тракторы и не только: Беларусь увеличила экспорт товаров в страны СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Правила внешней торговли. Беларусь делает ставку на увеличение экспорта в страны СНГ. Так, БелАЗ собирает самосвалы для заказчиков из России, Казахстана и Армении. А продукция завода по производству холодильников готова к отправке на рынок ЕАЭС. Подробности – у корреспондента «МИР 24» Александры Кулаковой.

Эти самосвалы для России. На конвейере два десятка машин. После финальной доработки их отправят заказчику. Такие же БелАЗы уже работают на одном из крупнейших месторождений золота в Армении. Чтобы самосвал выдерживал нагрузки на высоте 2000 метров над землей, ему установили более мощные двигатели. Сейчас на столе заказ для Узбекистана.

«По Узбекистану мы в настоящий момент прорабатываем с нашим одним из ключевых потребителей Узбекистана Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Мы рассчитываем в этом году поставить 29 самосвалов. Достаточно крупная партия это самосвалы грузоподъемностью 220 тонн», – указал первый заместитель директора маркетинг-центра Василий Шостак.

А Минский тракторный завод вдвое увеличил поставки техники в Таджикистан. Между странами отменили НДС и таможенные пошлины, что упрощает торговлю. Завод разрабатывает и новые модели тракторов под сельхозкультуры, которые выращивают в странах Содружества.

«Мы разработали собственную модель 40 лошадиных сил. Она прошла все испытания и работает на рисовых чеках. Есть очень интересные результаты. Хлопкоуборочные трактора Туркмения, традиционный рынок для этой техники. На сегодняшний день Узбекистан, Таджикистан покупают», – отметил первый заместитель генерального директора Тарас Мурог.

Во время пандемии некоторые предприятия мира взяли паузу. Белорусским заводам эта ситуация принесла выгоду. Заняли новые рынки. Сейчас 70% холодильников идет на экспорт. Увеличились поставки в Россию, Армению, Казахстан и на Украину.

«У нас загружены на 100% производственные мощности. Соответственно, все, что производится на предприятии, все реализуется конечному потребителю. Люди вышли из пандемии, и спрос значительно увеличился. Мы успешно реализуем нашу продукцию, в том числе в страны СНГ», – указал начальник управления маркетинга и организации продаж Кирилл Лимаренко.

В списке хит-товаров в странах Содружества морозильники. Они сейчас нужны тем, кто ушел на длительную самоизоляцию и сделал большой запас продуктов. А вот на рынке Средней Азии популярны холодильники в серебристых и черных цветах. Таковы предпочтения местных жителей.