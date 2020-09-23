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Трехметровую бронзовую монету установили возле банка «Дабрабыт»

23.09.2020 17:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На улице Коммунистической в Минске установили трехметровую бронзовую скульптуру в виде монеты, сообщили в пресс-службе финансового учреждения «Дабрабыт».

Трехметровую бронзовую монету установили возле банка «Дабрабыт»

Автором уникальной скульптуры стал Константин Костюченко. Арт-объект объединяет в себе историю и современность финансовой системы Беларуси и отражает разные этапы в развитии страны. К слову, вес трехметрового творения около двух тонн.

На скульптуре можно увидеть символы десяти денежных знаков, которые были актуальны в республике с древних времен и до наших дней. В частности, арабского дирхема, который был в обороте в IX в., серебряного пенязя Витовта начала XV в., монет конца XIV в., дукатов XVI и XIX вв., талеров XVII и XVIII вв. Есть в композиции и изображения советских 10 копеек и современных белорусских двух рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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На улице Коммунистической в Минске установили трехметровую бронзовую скульптуру в виде монеты, сообщили в пресс-службе финансового учреждения «Дабрабыт».
 
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