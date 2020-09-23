Трехметровую бронзовую монету установили возле банка «Дабрабыт»

На улице Коммунистической в Минске установили трехметровую бронзовую скульптуру в виде монеты, сообщили в пресс-службе финансового учреждения «Дабрабыт».





Автором уникальной скульптуры стал Константин Костюченко. Арт-объект объединяет в себе историю и современность финансовой системы Беларуси и отражает разные этапы в развитии страны. К слову, вес трехметрового творения около двух тонн.

На скульптуре можно увидеть символы десяти денежных знаков, которые были актуальны в республике с древних времен и до наших дней. В частности, арабского дирхема, который был в обороте в IX в., серебряного пенязя Витовта начала XV в., монет конца XIV в., дукатов XVI и XIX вв., талеров XVII и XVIII вв. Есть в композиции и изображения советских 10 копеек и современных белорусских двух рублей.