Девушка показывает, как вернуть к жизни старую мебель. Недорого и несложно

Источник материала: Onliner

«Самые адекватные DIY в YouTube» — так описывает свой канал Саша Матяш. Блогер из Молдовы, а по совместительству жена, мама и немного писательница (выпустила книгу «Экоблогер» — о том, как быть счастливым, заливая ролики на самый популярный видеохостинг; согласитесь, это сложно). На своей площадке она рассказывает, как легко сконструировать своими руками необычные элементы декора и стильно переделать старую мебель. Мы отобрали наиболее интересные ее ролики. Может, какие-то идеи вам пригодятся — все-таки за полетом фантазии Саши следят уже 184 тысячи подписчиков, вряд ли они ошибаются.

Если у вас на даче завалялось наследие советской эпохи в виде старой тумбочки или убитого годами стола, вы можете подарить им вторую жизнь, используя пару нехитрых инструментов.

А вот какая интересная полка может получиться из никому не нужной неказистой вешалки.

Есть идея и для тех, кто «случайно» забрал домой свое офисное кресло.

Такой пуфик можно «сообразить» из обычных пластиковых бутылок.

Если на балконе завалялся лишний цемент, можете сделать из него подставку для книг или подсвечник.

Для тех, кому всегда некуда положить всякие мелочи, подборка разного рода полочек, которые можно сделать своими руками, и других предметов для хранения вещей.

А вот какой мебелью можно порадовать своих детей.

Ну и, пожалуй, вишенка на торте: держатель для туалетной бумаги. Вещь в хозяйстве нужная, но зачастую очень заурядная. А ведь можно привнести какое-то разнообразие в наиболее посещаемую комнату квартиры, и Саша показывает, как именно.