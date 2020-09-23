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«Снижаем расходы на налоги. Не бойтесь, это — законно». На чем сэкономить белорусскому народу
23.09.2020 17:59 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Не надо бояться. Все, что я предлагаю — законно, основано на нормах Налогового кодекса и вполне применимо». Елена Жугер, директор компании
— По моему практическому опыту, 95% собственников и директоров в кризис экономят на кофе, туалетной бумаге, снижают зарплату, отменяют рекламу, меняют офис. Так было на моей практике в кризисные 2008, 2011, 2014 и 2017. А ведь это не самые существенные статьи затрат.
Открывайте свои бухгалтерские «анализы»: основная затратная часть — налоги? Сейчас будем снижать расходы на них!
Не надо бояться — все, что я предлагаю, это законно, основано на нормах Налогового кодекса и вполне применимо. Главное — выбрать подходящий компании способ. Для этого просто надо знать нормы НК и уметь их применять на практике.
Напомню, что тенденции развития налогового законодательства следуют по такому пути:
Эти тенденции заставляют руководителей осознавать, что крайняя ответственность за расчет налогов, как за недоплаты, так и за переплаты, лежит на собственнике. Если для главного бухгалтера основная задача — сэкономить на налогах — непосильная, то для директора важно платить налоги в рамках правового поля, но не переплачивать, потому как это дополнительные расходы.
Я хочу показать директору и собственнику внутренние законные способы экономии. В этом материале расскажу об установлении нормы потерь для разных категорий товаров и правильном их списании при превышении этих норм.
Что говорит закон о потерях и недостаче
В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 171 НК потери от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов, а также потери (боя) в пределах установленных норм относятся к нормируемым затратам. Это нужно рассматривать при налогообложении прибыли как возможность уменьшать сумму налога на прибыль.
Правила применения данной нормы детализированы следующими разъяснениями:
На основании разъяснений МНС на затраты относятся потери от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов не только в пределах норм естественной убыли, но и в пределах норм потерь (боя), установленных законодательством. Если в законодательстве норма отсутствует, то затраты можно списать на основании норм, установленных руководителем по согласованию с собственником, общим собранием участников, членов потребительского общества, уполномоченных или лицом, ими уполномоченным.
К нормируемым в соответствии с п. 1.3 статьи 171 НК потерям относятся:
При этом НК не содержит специальных норм, регулирующих порядок расчета нормируемых потерь. Организациям предоставлено право самостоятельно разрабатывать алгоритм расчета потерь товаров, запасов в зависимости от специфики деятельности предприятия, сезонности, сроков и условий хранения товаров, запасов и иных объективных причин, влияющих на размер потерь.
Виды расходов, которые будем оптимизировать
В процессе хранения, транспортировки и реализации товаров практически всегда происходит их потеря. Приведу несколько примеров товарных групп:
При этом в вашем бизнес-процессе могут быть иные похожие расходы, важно их выделять и понимать, какие потери списываются, а какие не списываются. Например:
1. Потери, которые образуются в процессе производства изделий (технологического процесса) списываются на затраты, но по другой статье затрат.
Потери товаров, запасов, возникающие естественным образом в результате технологических процессов, при производстве, а также при подготовке товаров к реализации (подача в цех фасовки, сама фасовка, распаковка, загрузка в бункер и др.), в ходе осуществления погрузочно-разгрузочных работ и при иных обстоятельствах, не связанных непосредственно с хранением, транспортировкой и реализацией товаров, запасов, при отсутствии виновных лиц, для целей исчисления налога на прибыль включаются в состав затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с пунктом 1 статьи 170 НК.
В то же время потери при таких же обстоятельствах, но возникающие в результате виновных действий конкретных лиц, могут быть учтены при исчислении налога на прибыль только в порядке, установленном подпунктом 3.14 пункта 3 статьи 175 НК.
2. Потери в случае хищения, выявления недостач, «забывчивости» покупателей, то есть действий, которые произошли по причине действий третьих лиц. Такие расходы могут участвовать в составе затрат, но в рамках норм подпунктов 3.13 и 3.14 пункта 3 статьи 175 НК.
3. Потери, возникающие в организации в связи с истечением сроков годности (это срок, по истечении которого товар не пригоден для использования по назначению, ст. 442 ГК), не включаются в состав нормируемых затрат.
Таким образом, мы с вами говорим про потери в пределах норм естественной убыли (усушка, утруска и т.п.). А также про потери от недостачи/порчи при хранении, транспортировке и реализации товаров, запасов. Например, к таким потерям относится бой товара во время доставки, из-за плохой дороги.
Что такое норма потерь
Норма — это предельная величина, расходы сверх которой являются сверхнормативными. Возьмем, например, топливо. Величина потребления топлива устанавливается в зависимости от вида транспортного средства и условий эксплуатации. Например, она установлена (разрабатывает и утверждает «Белтранстехника») в размере 10 литров на 100 км.
Таким образом, цифра 10 и будет нормой или величиной, выше которой списать расходы на затраты нельзя. Если сумма расходов менее нормы, то списываются фактически произведенные расходы.
Например, в ходе хранения на складе коробки печенья массой 20 кг было установлено, что 0,5 кг рассыпались, т.е. утратили свою форму и не пригодны для дальнейшей реализации.
В организации установлена норма потерь 1 кг на 100 кг печенья. Таким образом, организация вправе списать на затраты, участвующие в налогообложении по данной коробке, 20 кг — 0,2 кг печенья потерь. Расходы списываются за счет источников собственных средств организации и не участвуют в составе затрат для расчета налога на прибыль.
Как внедрить норму потерь в компании
Для того чтобы внедрить на практике данную норму, следует:
I. Разработать в организации нормы потерь. За основу для установления нормы потерь можно принимать нормы:
Организация может разработать такие нормы самостоятельно. Вот как это сделать.
Нормы потерь разрабатываются на основании анализа прошлых периодов, например, за 2018 год, или расчетным путем на примере анализа 1 месяца. Можно выбрать любой период, но он должен отражать объективную картинку. И если в процессе работы есть сезонные факторы, то целесообразно это учесть.
На стадии анализа следует:
Следует отметить, что норма устанавливается на конкретный вид товара. В случаях, когда количество товарных позиций слишком большое, норму можно разработать на группу однородных товаров.
Согласно мнению МНС, выраженному в письме от 7.04.2020 № 2−2−10/00775, для целей исчисления налога на прибыль в состав нормируемых затрат подлежат включению потери от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов в пределах отдельно разработанных норм естественной убыли, потерь (боя), установленных организацией самостоятельно, независимо от методов, применяемых при их разработке.
Этот порядок списания товарных потерь распространяется в том числе на организации розничной торговли, осуществляющие реализацию товаров методом самообслуживания. Для таких предприятий порча товаров является неизбежным следствием выбранного метода торговли, который предполагает самостоятельный осмотр, отбор и доставку покупателями отобранных товаров в контрольно-кассовый узел.
А следовательно, компании, которые не продают товар в розницу, а передают на реализацию по договорам комиссии, аналогично могут руководствоваться этими нормами.
Алгоритм действий по установлению норм потерь:
1. Разработать и обосновать порядок определения «естественной убыли, порчи» товара в ходе его транспортировки и хранения
2. Определить бизнес-процессы относительно самого факта выявления потерь, их документооборот, ответственных лиц, анализ расхождений меду установленным лимитом (нормативом) и фактическими потерями при транспортировке и пребывании товара на складе.
3. Определить бизнес-процесс установления причин возникновения превышения товарных потерь при транспортировке и хранении.
4. Определить порядок и документооборот при истребовании возмещения товарных потерь от третьих лиц либо материально ответственное лицо (МОЛ) организации.
5. Разработать порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете потерь (боя) в пределах норм и потерь, превышающих норматив.
II. Установить правила применения норм, разработав Положение/Инструкцию/Стандарт, описать методику списаниz потерь на затраты, назначить должностных лиц, ответственных за данный процесс, разработать первичные учетные документы для списания, внести изменения в Учетную политику организации.
III. Разработанный порядок определения естественной убыли (потери/боя) в разрезе групп товара с расчетом и применением коэффициентов, процентов (климатического фактора, регионального фактора и т.д.) утвердить приказом руководителя и согласовать решением cобственников.
IV. Ежемесячно производить списание потерь на затраты, участвующие в налогообложении.
Списание норм товарных потерь на практике
При наличии потерь для целей бухгалтерского и налогового учета должны приниматься фактические потери, а не нормативные (часть третья п. 73 «Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета», утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50, подп.1.3 п. 1 ст. 171 НК).
В целях выявления фактических потерь следует проводить инвентаризацию товаров. Правила и порядок проведения инвентаризации регламентированы Инструкцией № 180 и должны быть индивидуализированы для каждой конкретной организации в зависимости от условий деятельности. То есть кому-то нужно проводить инвентаризацию 1 раз в неделю, кому-то — 1 раз месяц, а кому-то достаточно и 1 раз в 3 месяца.
Результаты инвентаризации оформляются актом, в котором указываются причины потерь и выявленные недостачи. Например:
НДС и налог на прибыль — пример экономии
Оптовая компания реализует товары через розничную сеть. Продукт — печенье в коробках (по 5 кг) в ассортименте. Объем реализации — 20 000 кг печенья в месяц. Средняя цена одного килограмма — 3,5 руб. (около $ 1,4). Цена отгрузки — 3,5*20 000 = 70 000 бел. рублей (около $ 27 000).
В компании проведена работа по разработке норм потерь и методике списания. Было выделено 5 групп в зависимости от хрупкости товара на основе анализа данных прошлых периодов.
В компании утверждены нормы потерь по товарным группам в разрезе:
Размер потерь может быть выражен в килограммах, в процентах или иных величинах, индивидуально применительно к конкретной группе товаров. На конец отчетного периода, которым избран месяц, проведена инвентаризация. В ходе инвентаризации установлено, что по товарной группе выявлены следующие потери:
Итого установлено порчи на 35 бел. рублей (около $ 1,3) (3,5*2*5) на складе и на 350 бел. рублей (около $ 130) (10*3,5*10) при реализации. Итого — всего порчи установлено на 385 бел. рублей (около $ 150).
Далее:
1. Рассчитываем, какую сумму можно положить на затраты.
При хранении (норма 5 кг на 100 кг товара) на складе остаток печенья составляет 50 000 кг. 50 000 кг*0,5% = 250 кг потерь мы можем положить на затраты. При инвентаризации установлены потери 10 кг на сумму 35 бел. рублей (около $ 13,5). А значит, всю эту сумму можно положить на затраты.
При реализации (норма 10 кг на 100 кг товара) 20 000 кг на затраты мы можем положить 10 кг. При условии, что в отчетном периоде реализованы все 20 000 кг, вся сумма потерь в размере 350 бел. рублей (около $ 135) списывается на затраты.
Итого по итогам месяца можно на затраты списать 385 бел. рублей (около $ 150).
2. Считаем, сколько сэкономили на налогах.
НДС. Пункт 24.15 ст. 133 НК гласит: «Не подлежат вычету суммы налога на добавленную стоимость по товарам в случае их порчи, утраты, за исключением:
Таким образом, при отсутствии установленных норм такие недостачи и (или) порчи товаров признаются сверхнормативными и мы по таким потерям НДС не принимаем к вычету.
Поскольку недостача сырья в пределах норм естественной убыли не является его утратой (абзац 3 части второй подп. 24.15 п. 24 ст. 133 НК), следовательно, НДС, приходящийся на недостачу сырья в пределах норм естественной убыли, может быть принят к вычету. А значит, в приведенном выше примере мы экономим:
Итого общая экономия на налогах составляет 146,3 бел. рубля (около $ 56).
Проблемы, которые могут возникнуть во время разработки норм и внедрения процесса списания
Давайте подытожим, почему компании не используют нормы НК для снижения налоговой нагрузки: либо просто не знают этих норм, либо не умеют внедрить или считают процесс внедрения трудоемким.
Самый важный вопрос в ситуации, когда вы решили внедрить описанные выше процессы — кто в компании будет этим заниматься. Важно, чтобы специалист имел четкое представление о бизнес-процессах компании, правилах транспортировки, хранения товаров, то есть глубоко понимал продукт. Хотя возможен и саботаж со стороны бухгалтерии…
На праактике получается так: руководители, собственники и прочие топы не читают НК, у них для этого есть (как они считают) главный бухгалтер. А главный бухгалтер тоже не читает НК либо не считает нужным брать на себя дополнительную работу.
И это ваша проблема. Дополнительная работа должна оплачиваться. В компании в отношении главного бухгалтера должна быть система KPI, которая позволяет премировать специалиста за выполнение дополнительных обязанностей вроде таких вот расчетов.
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«Не надо бояться. Все, что я предлагаю - законно, основано на нормах Налогового кодекса и вполне применимо». Елена Жугер, директор компании «БелАудитАльянс», автор...
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