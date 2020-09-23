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Нацбанк снижает ставки, по которым выдает банкам деньги
Источник материала: Myfin
23 сентября по итогам кредитного аукциона средневзвешенная ставка по предоставленным ресурсам Нацбанка снизилась до 13,3% годовых с 15,94% на предыдущем аукционе 16 сентября и годового максимума на уровне 23,49% годовых на аукционе 9 сентября, сообщает interfax.by. На аукционе 2 сентября средняя ставка составила 22,25% годовых.
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