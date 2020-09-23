Минюст РБ: Инаугурация Лукашенко прошла в соответствии с законом

Источник материала: АФН

Минюст Беларуси отверг претензии к процедуре проведения инаугурации Лукашенко, утверждая, что она проведена в точном соответствии с требованиями закона.

В Минюсте сказали, что закон не требует ни вести прямую телетрансляцию инаугурации, ни приглашать на нее иностранных послов, передает РИА Новости.