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Минюст РБ: Инаугурация Лукашенко прошла в соответствии с законом
Источник материала: АФН
Минюст Беларуси отверг претензии к процедуре проведения инаугурации Лукашенко, утверждая, что она проведена в точном соответствии с требованиями закона.
В Минюсте сказали, что закон не требует ни вести прямую телетрансляцию инаугурации, ни приглашать на нее иностранных послов, передает РИА Новости.
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Минюст Беларуси отверг претензии к процедуре проведения инаугурации Лукашенко, утверждая, что она проведена в точном соответствии с требованиями закона.
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