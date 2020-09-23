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Минюст РБ: Инаугурация Лукашенко прошла в соответствии с законом

23.09.2020 18:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минюст Беларуси отверг претензии к процедуре проведения инаугурации Лукашенко, утверждая, что она проведена в точном соответствии с требованиями закона.

В Минюсте сказали, что закон не требует ни вести прямую телетрансляцию инаугурации, ни приглашать на нее иностранных послов, передает РИА Новости.

 
 
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Минюст Беларуси отверг претензии к процедуре проведения инаугурации Лукашенко, утверждая, что она проведена в точном соответствии с требованиями закона.
 
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