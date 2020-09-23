ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники президентских выборов оценили тайную инаугурацию Лукашенко

23.09.2020 18:21 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Участники прошедшей в Беларуси избирательной кампании высказались насчет коронации белорусского правителя.

Андрей Дмитриев: «Тайная инаугурация. Все президенты мира стремятся сделать этот момент максимально публично. Ведь это вершина политической карьеры и признания народа. Собирают огромные митинги, говорят речи. Но это, когда эта поддержка есть.

Этой инаугурацией власть, по сути, признала поражение и окончательно закрылась во Дворце. Сами кого-то там коронуют, что-то обсуждают. Все для себя и о себе. К народу отношения не имеют. Теперь Лукашенко президент Дворца и ОМОНа».

Анна Канопацкая: «Боже храни Беларусь! 23 сентября 2020 года страна осталась без двух ветвей власти. Дальше только хуже - в состав СЗФО РФ. С победой иппоном, Владимир Владимирович!»

Валерий Цепкало: «Я обращаюсь к правоохранительным органам Республики Беларусь дать правовую оценку этого события. Уголовный Кодекс Республики Беларусь – Статья 357: Участник заговора или иных действий, совершенных с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, освобождается от ответственности по части первой настоящей статьи, если он своевременно и добровольно заявил о преступлении государственным органам и активно способствовал его выявлению».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники прошедшей в Беларуси избирательной кампании высказались насчет коронации белорусского правителя.
 
Новости дня
Новости разные
 
За что в Беларуси можно посадить бизнесмена: ТОП-10 статей УК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика