Суд огласил приговор бывшему главному архитектору Минска Лучиновичу

Суд Заводского района огласил приговор по делу бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича. Экс-чиновника признали виновным в получении взятки и назначили наказание в виде 1 года 5 месяцев колонии. Но год экс-чиновнику было решено скостить по амнистии. С учетом же проведенного в СИЗО времени суд признал, что Лучинович таким образом отбыл все наказание. А это значит, с сегодняшнего дня он на свободе.



Фото: TUT.by

Павла Лучиновича задержали в марте 2019 года по подозрению в получении взятки в 4 тысячи долларов от ипэшницы Нонны Гришиной, а в сентябре того же года его доставили из СИЗО на Володарского в больницу с инфекционным заболеванием и параличом нижней части тела. Он перенес операцию и находился на лечении. Поэтому суд над ним перенесли. Нонну Гришину же признали виновной в даче взятки Лучиновичу и осудили на два года, но вскоре она вышла на свободу по амнистии.

Судебный же процесс над Павлом Лучиновичем начался несколько месяцев назад, но о нем не сообщалось СМИ «из-за эпидемиологической обстановки», сообщили TUT.BY в суде. Процесс вела судья Анжела Костюкевич. Вину Павел Лучинович не признал.

В итоге суд Заводского района признал Лучиновича виновным в получении взяток по части 1 и части 2 статьи 430 Уголовного кодекса. Путем поглощения более тяжким менее тяжкого ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев в колонии усиленного режима с запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет. Но суд решил скостить год по амнистии к 75-летию Победы. В зачет отбытия срока пошло также время проведенное в СИЗО — а это с 16 марта 2019 года по начало сентября 2019 года, когда Лучиновича забрали из изолятора в больницу.

С Лучиновича также было решено взыскать около 10,4 тысячи рублей необосновательного обогащения. Их снимут с депозита, деньги на который были перечислены ранее как обеспечительный залог для изменения ему меры пресечения.

Будет ли экс-чиновник и его защита обжаловать приговор, они пока еще не решили.