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Силовики готовятся к акции протеста — в центр Минска стянута милицейская и военная техника

23.09.2020 18:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В центр Минска стянута милицейская и военная техника. Очевидцы сообщают об автозаках, милицейских автобусах и военных грузовиках в районе площади Независимости, Дворца спорта, Немиги.

Силовики готовятся к акции протеста — в центр Минска стянута милицейская и военная техника

Пользователи соцсетей пишут, что сотрудников ряда торговых объектов, предприятий и госучреждений сегодня раньше отпустили с работы. Студентам изменили расписание, вечерние занятия отменены.

Сегодня в Минске в обстановке секретности состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Церемония не анонсировалась, как это обычно делается, о ней стало известно уже постфактум.

После инаугурации в телеграм-каналах стали распространятся сообщения об акциях протеста, которые должны пройти сегодня вечером.

 

 

Фото @motolkohelp

 
Теги: Минск
 
 
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В центр Минска стянута милицейская и военная техника. Очевидцы сообщают об автозаках, милицейских автобусах и военных грузовиках в районе площади Независимости,...
 
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