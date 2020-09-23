|
Силовики готовятся к акции протеста — в центр Минска стянута милицейская и военная техника
Источник материала: Навiны
В центр Минска стянута милицейская и военная техника. Очевидцы сообщают об автозаках, милицейских автобусах и военных грузовиках в районе площади Независимости, Дворца спорта, Немиги.
Пользователи соцсетей пишут, что сотрудников ряда торговых объектов, предприятий и госучреждений сегодня раньше отпустили с работы. Студентам изменили расписание, вечерние занятия отменены.
Сегодня в Минске в обстановке секретности состоялась
После инаугурации в телеграм-каналах стали распространятся сообщения об акциях протеста, которые должны пройти сегодня вечером.
Фото
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центр Минска стянута милицейская и военная техника. Очевидцы сообщают об автозаках, милицейских автобусах и военных грузовиках в районе площади Независимости,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)