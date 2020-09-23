Силовики готовятся к акции протеста — в центр Минска стянута милицейская и военная техника

В центр Минска стянута милицейская и военная техника. Очевидцы сообщают об автозаках, милицейских автобусах и военных грузовиках в районе площади Независимости, Дворца спорта, Немиги.





Пользователи соцсетей пишут, что сотрудников ряда торговых объектов, предприятий и госучреждений сегодня раньше отпустили с работы. Студентам изменили расписание, вечерние занятия отменены.

Сегодня в Минске в обстановке секретности состоялась инаугурация Александра Лукашенко . Церемония не анонсировалась, как это обычно делается, о ней стало известно уже постфактум.

После инаугурации в телеграм-каналах стали распространятся сообщения об акциях протеста, которые должны пройти сегодня вечером.