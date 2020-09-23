Задержанных студенток БГТУ арестовали на 10 суток

Задержанные в Минске студентки Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) арестованы на 10 суток, сообщил студенческий телеграм-канал «Салідарны БДТУ».



Фото: dev.by

По информации канала, днем 22 сентября рядом с университетом на улице Свердлова неизвестные в зеленой форме и балаклавах похитили студенток факультета принттехнологий и медиакоммуникаций Веру Валькову и Янину Мусскую. В результате девушки оказались в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина.

«Сегодня прямо на Окрестина их осудили на 10 суток административного ареста. Поприсутствовать на заседании суда не было возможным даже для родителей, так как никто о нем не знал, а о результатах узнали постфактум. Где именно Яна и Вера будут отбывать арест — на Окрестина или в Жодино — пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Из сообщения телеграм-канала неясно, за что задержали и судили студенток, но, скорее всего, за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

С 1 сентября в ведущих вузах страны практически ежедневно проходят акции солидарности. Студенты и преподаватели собираются на лестничных пролетах, в холлах, у входов в учебные заведения. Они или поют песни, хлопают или стоят молча, некоторые держат бело-красно-белые флаги и плакаты, выражающие протест против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.

В соцсетях студенты рассказывают, что в их университетах и рядом с ними периодически дежурит милиция и силовики в гражданском. Последние были замечены внутри Белорусского национального технического университета, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, а также рядом с Белорусским государственным технологическим университетом, Белорусским государственным университетом и у некоторых региональных вузов. Милиция снимает митингующих студентов и преподавателей, отбирает у них плакаты и флаги, разгоняет и задерживает.