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Samsung представила еще один флагманский смартфон — Galaxy S20 FE
Источник материала: Onliner
Корейский производитель
Samsung Galaxy S20 FE получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Основная камера — 12-мегапиксельная с оптической стабилизацией. Также есть 12-мегапиксельная ультраширокоугольная и 8-мегапиксельная телефотокамера с 3-кратным оптическим зумом.
Смартфон базируется на чипе Exynos 990, оснащен 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая проводная и беспроводная зарядка.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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