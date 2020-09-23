Samsung представила еще один флагманский смартфон — Galaxy S20 FE

Источник материала: Onliner

Корейский производитель пополнил линейку Galaxy S20 новой моделью. Версия FE отличается от «двадцатки» более крупным дисплеем и емким аккумулятором, а также другим набором камер. В продаже новинка появится 9 октября по цене 50 тысяч российских рублей (около $650).

Samsung Galaxy S20 FE получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Основная камера — 12-мегапиксельная с оптической стабилизацией. Также есть 12-мегапиксельная ультраширокоугольная и 8-мегапиксельная телефотокамера с 3-кратным оптическим зумом.









Смартфон базируется на чипе Exynos 990, оснащен 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая проводная и беспроводная зарядка.