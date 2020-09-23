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«Деньги списались, а на другой счет не пришли». В одном из банков произошло «замедление» платежей

23.09.2020 18:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Перевожу раз — выбивает ошибку. Ввожу второй раз — опять выбивает ошибку, но деньги списываются. Я захожу на счет, куда клала деньги, а туда они не пришли», — описывает читательница Марина неудачный платеж в М-банкинге Беларусбанка. Сумма предназначалась для погашения кредита, по которому в другом банке из-за этого уже началась просрочка. В Беларусбанке объясняют, что накануне в каналах дистанционного банковского обслуживания «наблюдались замедления по проведению некоторых операций». Тем, у кого деньги списались, но никуда не зачислились, обещают вернуть их 24 сентября.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Читательница Марина рассказывает, что днем 22 сентября пришла в Беларусбанк и положила на карту деньги, чтобы перевести их через М-банкинг в другой банк и погасить кредит. Так она делает каждый месяц.

— Я заметила, что уже в банке у людей начались какие-то проблемы, они не могли проводить платежи через инфокиоски, — рассказывает Марина. — Но на карту я деньги положила, думала, сейчас сразу и оплачу кредит. Перевожу раз — выбивает ошибку. Ввожу второй раз — опять выбивает ошибку, но деньги списываются. Я захожу на счет, куда клала деньги, а туда они не пришли. То есть сумма списались, но ее нигде нет.

Как говорит собеседница, в тот день она несколько раз звонила в контакт-центр банка, чтобы понять, как ей действовать дальше.

— В итоге мне сказали, что заявку будут рассматривать на протяжении 15 дней. Я говорю: как такое может быть? Мне отвечают: это спорный вопрос. Но спорный вопрос — это если бы я деньги куда-то не туда отправила, — считает Марина. — При этом нигде про сбой не написали, только вечером часов в шесть в самом М-банкинге появилось объявление, что они вообще прекратили принимать платежи. Вечером неполадку вроде бы устранили, но я уже боюсь пробовать.

Сумма, которую пыталась перечислить Марина, — 213 рублей. Для нее, говорит собеседница, деньги немаленькие.

— А в другом банке уже идет просрочка, — добавляет она.

Как пояснили в Беларусбанке, 22 сентября в период с 10.00 до 19.40 в каналах дистанционного банковского обслуживания «наблюдались замедления по проведению некоторых операций».

— Данные замедления были вызваны пиковой нагрузкой на предпроцессинговый комплекс банка. Следует отметить, что данные замедления не коснулись таких ключевых сервисов, как совершение платежей ЕРИП в системе интернет-банкинг, а также совершение денежных переводов и оплата услуг операторов связи в системе М-Банкинг, — комментируют в пресс-службе Беларусбанка. — Все неуспешные операции, по которым были списаны денежные средства, отменены. Обращаем внимание, что денежные средства станут доступны клиентам банка 24 сентября 2020 года.

 
 
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