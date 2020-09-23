Samsung Galaxy S20 FE представлен официально. Цена - от 633 евро

Источник материала: Tut.by

Samsung официально представила новый смартфон линейки Galaxy S20 — Galaxy S20 FE. Об этом пишет GSMArena .





По сравнению с другими устройствами серии Galaxy S20, новые FE стоит на ступень ниже. Впрочем, по техническим характеристикам он практически ничем не уступает другим аппаратам.

И сразу к главному — в Европе версия с 128 ГБ постоянной памяти будет стоить 633 евро. Аппарат доберется и до Беларуси, правда наши цены еще не озвучены. Девайс доступен в красном, оранжевом, лавандовом, мятном, темно-синем и белом цветах.





Galaxy S20 FE (то есть Fan Edition) существует в двух версиях — с процессором Snapdragon 865 и 5G-модемом, а также с Exynos 990 и только LTE. Оперативной и постоянной памяти соответственно от 6/128 ГБ. Можно расширять хранилище через карты памяти формата microSD. Диагональ плоского экрана составляет 6,5 дюйма, матрица — Super AMOLED, разрешение — Full HD+. Есть HDR10+ и поддержка 120 Гц.

Сканер отпечатков пальцев встроен под экран, есть защита от воды и пыли по стандарту IP68. Сзади — тройная основная камера. Ее разрешение 12 Мп, 12 Мп («ширик») и 8 Мп (телефото, 3-кратный оптический зум). Фронтальная камера — на 32 Мп. Батарейка — 4500 мАч, есть 25-ваттная проводная зарядка, беспроводная также поддерживается. А еще в активе стерео динамики AKG.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung: