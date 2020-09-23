Над Беларусью летают Ил-76 с российским десантом. Разбираемся, сколько военных они везут и куда

Источник материала: Tut.by

Сегодня в небе над Беларусью читатели заметили десятки военно-транспортных бортов, идущих из России в сторону запада страны. При этом «илы» не отслеживаются сервисами слежения за самолетами типа Flightradar. Уже известно, что эти самолеты сбросили десант в рамках учения «Славянское братство — 2020» — однако люди все равно волнуются и спрашивают, сколько российских военных было переброшено к нам. 42.TUT.BY отвечает.

Что случилось

Сегодня днем в редакцию TUT.BY стали приходить видео и фото одного содержания. Люди снимали тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76, многие отмечали, что самолетов много — 15 и больше.

Министерство обороны России уже объяснило, кто прилетел в Беларусь: это батальонно-тактическая группа Ивановского соединения ВДВ Российской Федерации. То есть десантный батальон, порядка трехсот или чуть больше бойцов.

Напомним, два таких батальона в Беларуси уже есть. Ранее в нашу страну прибыли батальонно-тактическая группа Тульского соединения ВДВ (на Гожский полигон) и такой же контингент Псковского десантно-штурмового соединения (на Брестский полигон). Общая численность российского контингента на учениях «Славянское братство — 2020» оценивается в 900 или 1000 человек

Тогда в чем вопрос?

Читателей заботит, насколько правдива заявленная численность сброшенной группировки. Арифметика простая: если сброшено всего 300 человек, то почему такая армада «илов»?

Известно, что Ил-76 берет на борт при полной загрузке 126 человек. Точное количество транспортников, которые пролетали над Беларусью сегодня, некоторое время было неизвестно, но авиалюбители насчитали около 20. Впоследствии Министерство обороны Беларуси назвало эту же цифру — 20. А количество сброшенного личного состава составило 265 человек.

Вторым моментом, который смущает некоторых читателей, оказалось отсутствие треков этих самолетов на Flightradar. Мы знаем, что даже военные Ил-76 обычно отображаются на сервисах слежения за самолетами, и порой только на основе этих данных можно делать выводы, кто и куда летает. А в данном случае треков нет.

А почему нет треков?

Ответ на этот вопрос нам дал военный аналитик Егор Лебедок. По его словам, это нормальная в Беларуси ситуация. «Флайтрадар» и другие сервисы слежения за самолетами получают сигналы от включенного на борту транспондера — приемопередающего устройства, нужного для идентификации воздушного судна авиадиспетчером.

Таких транспондеров есть несколько видов — например, модель ADS-B позволяет Flightradar следить за самолетом. Другие транспондеры не засекаются сервисами слежения, однако нужны, например, для «связи» с ПВО страны — чтобы самолет случайно не сбили. ADS-B обязательны для самолетов из стран Европы, однако не для России и не для Беларуси — в наших странах эти устройства можно ставить на борт, а можно этого и не делать.

Так вот, та часть учений «Славянское братство — 2020», во время которой авиация сбрасывала десант, требовала максимальной секретности — чтобы условный противник не мог отследить подлет бортов по сервисам слежения. Поэтому все «илы», очевидно, не имели на борту транспондеров типа ADS-B, ограничившись моделью «для связи с ПВО» (у нас и в России ее использование обязательно). Совсем без транспондеров самолетам летать нельзя, но использование моделей, никак не связанных с Flightradar, возможно.

Почему так много самолетов перевозят так мало солдат? Их действительно столько?

Да, мы практически уверены, что количество перевезенных солдат менее 300 — и вот почему.

Если взять за основу вместимость Ил-76 в 126 десантников и умножить на 20, то цифра получается сравнительно огромная. Однако не будем забывать, что десант (как и любые современные войска) не летает без техники. На этом фото ясно видно, что с самолета сбрасывают как минимум две БМД (боевые машины десанта) массой более 13 тонн.



Фото: Александр Политаев, «Ваяр»

В транспортник таких машин помещается не более трех. Батальонно-тактическая группа, как нам известно, включает от 30 до 33 БМД. То есть 10−11 бортов мы сразу исключаем: они везут БМД, а не людей.

Однако это не все. Помимо боевых машин, у батальонов десанта есть и колесный транспорт, и самоходная артиллерия вроде «Ноны» и «Вены». Первая весит 8 тонн, вторая — 19. Соответственно, самолет, поднявший такие САУ, уже никак не может взять на борт 126 десантников.

И это опять же не все. Десантникам в боевых действиях не приходится рассчитывать на постоянный подвоз снаряжения: они могут действовать в глубоком тылу врага. Поэтому все припасы крылатая пехота должна возить с собой — и также сбрасывать на парашютах. И это тоже тонны и тонны веса, которые берут борты вместо 126 десантников на каждый.

Как нам рассказал бывший военнослужащий ВДВ России, в полетах десант «путешествует» с комфортом — необязательно набиваться в самолет непременно по 126 человек, «у нас „илов“ много». Зачастую десантники садятся в самолет по 103−104 человека — немало, но и не полная загрузка.

Таким образом, мнение, что 20 бортов никак не могли перевозить так мало людей, оказывается ошибочным — это действительно с огромной вероятностью всего лишь тактическая батальонная группа.