Александр Солодуха рассказал, кто из белорусских звезд был на сегодняшней инаугурации

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске прошла шестая инаугурация Александра Лукашенко. Утром в районе стелы наши читатели заметили Александра Солодуху и предположили, что артист был на церемонии. TUT.BY созвонился с музыкантом и уточнил, приглашали ли его на сегодняшнее мероприятие и кто из звезд эстрады составил ему компанию в зале Дворца независимости.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Взять комментарий у Александра мы попытались еще с 13 часов, но заслуженный артист Беларуси честно признался: занят. Ближе к вечеру он сам перезвонил и сказал, что готов выразить эмоции по поводу торжества.

— Шикарный солнечный день, погода как по заказу, — начал музыкант. — Первый раз в своей жизни я был во Дворце независимости. Все думал: «Когда же меня пригласят?» И вот этот день настал. Предыдущие церемонии я наблюдал по телевизору.

— Кто и когда вас пригласил?

— Министерство культуры, вчера во второй половине дня. Мне было очень приятно: я никогда сам никуда не прошусь, а когда меня зовут, то с удовольствием иду.

Александр подчеркивает, что на инаугурацию его позвали впервые за 33 года работы на профессиональной сцене. По словам артиста, сегодня во Дворце независимости собралось большое количество людей. В зале, где проходила первая часть церемонии, соседями Александра стали сестры Груздевы. Из представителей белорусской эстрады Солодуха заметил на мероприятии Евгения Олейника с супругой Юлией Быковой, Викторию Алешко, Ирину Дорофееву, Владимира Провалинского.



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Сама инаугурация длилась 30−40 минут, сообщает Александр. После этого гости вышли во дворик Дворца независимости, где была вторая часть мероприятия с участием военных в сопровождении военного оркестра.

Свои впечатления от сегодняшнего торжества артист описывает эмоционально: «Супер!» Дворец он называет «мегароскошным, где побывало много глав государств со всего земного шара». Сегодня, однако, никого из них во Дворце Александр не увидел.

Есть еще два момента, которыми уже сам Солодуха хочет поделиться с нами как с ресурсом, который, по его мнению, «читает большое количество людей, которые выходят на протесты». Во-первых, артист объясняет, почему голосовал за Александра Лукашенко на этих выборах:

— Я говорю об этом честно и открыто: меня все устраивает в этой стране. Я доказывал, доказываю и буду доказывать прежде всего самому себе, своим коллегам и всему белорусскому народу, что здесь созданы все условия для того, чтобы шикарно жить и шикарно зарабатывать. Ни копейки не прося у государства, я 33 года на сцене. Да, для этого нужно пахать 24 часа в сутки и 100% верить в себя.



Александр Солодуха. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За свою гражданскую позицию последние месяц-полтора в соцсетях Александр получает в свой адрес много «грязи, мерзости, негатива и мата». Он задает вопрос комментаторам:

— А на каком основании такое пишут человеку, который в своей стране достиг всего сам? Я сейчас сижу в своем шикарном доме, перед глазами стоит мой гастрольный автобус. Все заработано своим трудом, налоги честно оплачены государству. Как же я могу быть против руководства страны? «Предатель», — называют меня. А кого я предал?

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