«Не нарушайте - вас не будут задерживать». ГТК - о причинах углубленных досмотров на границе

Источник материала: Tut.by

«Намеренно нарушают закон, а потом жалуются, что мы их задерживаем», — подчеркивают в Государственном таможенном комитете Беларуси, комментируя информацию об усилении контроля на границе. В ГТК говорят, что есть фирмы, которые пытаются уйти от таможенных платежей и для этого не декларируют партии товаров, занижают их стоимость. У некоторых находят наркотики. Среди частых нарушителей — литовские склады.



Фото носит иллюстративный характер

«Литовцы часто фигурируют среди нарушителей»

В последнее время международные перевозчики активно обсуждают ситуацию с усилением контроля на белорусских границах. А, например, литовские компании жалуются на срывы поставок европейских грузов в Россию из-за длительных досмотров при прохождении их через Беларусь. Как пояснили AUTO.TUT.BY в ГТК Беларуси, такая активность таможенников возникла не на пустом месте и связана с особенностью правонарушений и увеличением их числа.

— За последнее время сотрудники белорусской таможни выявили около тысячи нарушений при ввозе товаров, когда их отправителями выступали склады, расположенные в Литве. В материалах дел в качестве нарушителей фигурирует уже более 70 литовских складов, — объясняет Эдуард Данилович, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой и посттаможенного контроля ГТК Беларуси.

Нарушения законодательства чаще всего связаны с недекларированием товаров в документах и занижением их реальной стоимости. По фактам контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере при ввозе товаров от литовских отправителей возбуждено 15 уголовных дел.

— При выявлении нарушений таможенники обращают внимание на нелогичные маршруты перемещения товаров из Литвы. При этом большинство товаров произведены в других странах Евросоюза. К примеру, груз из Польши направляют сперва в Литву, а оттуда — в Беларусь. Хотя было бы логичнее отправить его сразу через нашу страну.

Эдуард Данилович убежден: выгода Литвы в большинстве случаев заключается в прибыли от портовой и складской логистики, но, видимо, этой прибыли им недостаточно.

— Что получается? Литовские компании жалуются на срывы поставок из-за досмотров, при этом они сами активно нарушают законодательство. Своими действиями они могут нанести ущерб бюджету как Беларуси, так и в целом ЕАЭС. А этого мы допустить не можем.

В ГТК отметили: все операции таможня проводит на основании использования системы анализа и управления рисками, в соответствии с нормами международного права и национальным законодательством.

«Dolce & Gabbana за 3 доллара? Конечно, мы не поверим!»

Данилович сообщил, что цель нарушений, которые чаще всего допускают литовские склады, — сэкономить на таможенных платежах. Причем если речь идет о занижении стоимости, то в отдельных случаях ее уменьшают в десятки раз. Также были попытки перемещения через границу ограниченных и запрещенных товаров, в том числе наркотиков.

— Вчера в пункте пропуска «Привалка» наши сотрудники проверяли грузовик из Литвы, который перевозил брендовую одежду. В сопроводительных документах была указана стоимость одной вещи — три доллара. А при проверке таможней установили, что одна единица одежды составляет 600 долларов. Получается, что цену товара занизили в 200 раз! А в фуре перемещалось около 450 единиц одежды.



Фото носит иллюстративный характер

В другом пункте пропуска остановили грузовик, который вез «вина белые и красные». В документах было указано количество алкоголя — более 14 тысяч бутылок. Стоимость партии — чуть более 17 тыс. долларов, или 1,2 доллара за штуку.

— И в этом случае у сотрудников таможни возникли сомнения относительно заявленной таможенной стоимости. Оказалось, что не зря: при проверке выяснили, что стоимость бутылки вина составляет 7−10 евро.

Не декларируют товар, чтобы уменьшить таможенные платежи

Что касается недекларирования товаров, то, по словам таможенников, его пытаются применить даже в отношении сразу нескольких партий. Соответственно, выгода на экономии таможенных платежей получается приличная.

— Один из примеров: за 27 поставок товара «одежда, ткани для пошива штор» от транспортно-логистических складов Литвы сумма уплаченных таможенных платежей составила около 300 тысяч белорусских рублей. При проверке выяснилось, что в документах намеренно неверно указывалось наименование ввозимого товара — чтобы применить более низкую ставку таможенной пошлины. В результате противоправной деятельности не были уплачены таможенные платежи на сумму более 8,5 млн белорусских рублей. По этим фактам было возбуждено уголовное дело.



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Через некоторое время аналогичное преступление было выявлено при перемещении 11 партий такого же товара. Отправителем также выступали литовские склады. Сумма неуплаченных таможенных платежей на этот раз составила более 1,3 млн рублей.

— Все эти действия стали возможны после составления коммерческих документов на литовских складах и последующего представления к оформлению. Тем самым литовские склады активно участвуют в незаконных схемах минимизации таможенных платежей в странах ЕАЭС, — резюмирует Эдуард Данилович.

«Не нарушайте — вас не будут задерживать»

В ГТК понимают, что проведение дополнительных форм таможенного контроля сказывается на временных и финансовых затратах фирм, самой таможни — ведь задействованы дополнительные ресурсы.

— Конечно, есть добросовестные участники рынка, которым приходится ожидать своей очереди на оформление из-за нарушителей. Поэтому мы и призываем всех соблюдать закон. Ведь при выявлении нарушения мы обязаны принимать соответствующие меры, чтобы зафиксировать его и пресечь. А это все — трата времени.



Фото носит иллюстративный характер

В последнее дни, чтобы уменьшить время ожидания на границе, таможенники перенаправляют транспорт во внутренние пункты таможенного оформления.

— Очень рекомендуем бизнесу не жаловаться в СМИ, а подходить к своей работе ответственно и качественно, соблюдать законодательство при перемещении товаров через таможенную границу. И тогда все операции будут сделаны вовремя, — подытожил Эдуард Данилович.