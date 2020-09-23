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«Минск» разгромил «Смолевичи». «Быки» стоят первыми на вылет из элиты
Источник материала: Tut.by
23 сентября в Смолевичах прошел перенесенный матч 10-го тура
Столичный клуб практически обезопасил себя от вылета из высшей лиги. А вот «Смолевичи» имеют всего 14 очков и замыкают турнирную таблицу.
ФК «Смолевичи» — ФК «Минск» — 0:4
Смолевичи. 23 сентября. Стадион «Озерный».
Судьи: Д. Доля, А. Ковалев, О. Маслянко.
ФК «Смолевичи»: Лазовский — Ковель, Жевнеров (к), Халимончик — Щегрикович, Бочеров — Потапенко (Савостиков, 77), Макаров (Александрович, 46), Джигеро (Ханкевич, 72), Демченко — Ложкин.
ФК «Минск»: А. Леонов — Тен, Залеский, Чаговец, Остроух — Насибулин (Шемрук, 80), Ал. Васильев, Евдокимов (к), Ануфриев (Пеньчук, 57) — Сазончик (Яроцкий, 62) — Грибовский.
Голы: 0:1 — Грибовский (23). 0:2 — Ануфриев (49). 0:3 — Яроцкий (83). 0:4 — Пенчук (92+).
Предупреждение: Сазончик (60).
Хозяевам только первые 10 минут удавалось играть на равных против «Минска», но затем класс и опытная рука Скрипченко начали сказываться.
На 23-й минуте Роман Грибовский открыл счет, а во втором тайме столичный клуб отгрузил еще три мяча сопернику, забив последний гол уже на последних секундах.
С «быками» в элите можно попрощаться?
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23 сентября прошел перенесенный матч 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
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