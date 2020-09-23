«Минск» разгромил «Смолевичи». «Быки» стоят первыми на вылет из элиты

Источник материала: Tut.by

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23 сентября в Смолевичах прошел перенесенный матч 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу , в котором местный клуб разгромно проиграл «Минску» со счетом 0:4. Команда Вадима Скрипченко полностью контролировала ход матча.

Столичный клуб практически обезопасил себя от вылета из высшей лиги. А вот «Смолевичи» имеют всего 14 очков и замыкают турнирную таблицу.



Фото: ФК «Минск»

ФК «Смолевичи» — ФК «Минск» — 0:4

Смолевичи. 23 сентября. Стадион «Озерный».

Судьи: Д. Доля, А. Ковалев, О. Маслянко.

ФК «Смолевичи»: Лазовский — Ковель, Жевнеров (к), Халимончик — Щегрикович, Бочеров — Потапенко (Савостиков, 77), Макаров (Александрович, 46), Джигеро (Ханкевич, 72), Демченко — Ложкин.

ФК «Минск»: А. Леонов — Тен, Залеский, Чаговец, Остроух — Насибулин (Шемрук, 80), Ал. Васильев, Евдокимов (к), Ануфриев (Пеньчук, 57) — Сазончик (Яроцкий, 62) — Грибовский.

Голы: 0:1 — Грибовский (23). 0:2 — Ануфриев (49). 0:3 — Яроцкий (83). 0:4 — Пенчук (92+).

Предупреждение: Сазончик (60).

Хозяевам только первые 10 минут удавалось играть на равных против «Минска», но затем класс и опытная рука Скрипченко начали сказываться.

На 23-й минуте Роман Грибовский открыл счет, а во втором тайме столичный клуб отгрузил еще три мяча сопернику, забив последний гол уже на последних секундах.

С «быками» в элите можно попрощаться?

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 24 49 «Шахтер» 24 46 «Неман» 24 44 «Торпедо-БелАЗ» 24 41 «Ислочь» 24 41 «Рух» 24 36 «Динамо» (Брест) 22 35 «Энергетик-БГУ» 23 34 «Динамо» (Минск) 23 33 «Витебск» 24 31 ФК «Минск» 23 28 «Славия» 22 27 ФК «Слуцк» 22 21 ФК «Городея» 23 20 «Белшина» 24 20 ФК «Смолевичи» 23 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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