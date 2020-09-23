Источник материала: Sputnik Беларусь

В первый раз Александр проголосовал за тезку еще в далеком 1994-м. С тех пор для него не существует какой-либо альтернативы. Он уверен, что без Лукашенко в Беларуси случится катастрофа, поэтому и ходит практически на каждый митинг в его поддержку.

Неизменный лидер

Пятидесятилетний уроженец белорусской столицы называет себя в шутку однолюбом. Потому как выбор свой сделал раз и навсегда.

"Мне понравилась программа Лукашенко, плюс почувствовал, что он народный кандидат, свой человек, - объясняет свою политическую позицию житель столицы. - Позняк у меня не вызывал доверия - при нем у нас был бы национализм хуже, чем в Прибалтике. А Шушкевич бы устроил олигархический капитализм, как в России".

Александр благодарен президенту, что тот не пустил в страну "гидру национализма и пренебрежения славянским единством" и не позволил произойти "сильному имущественному расслоению населения". Все это собеседник подкрепляет весомым аргументом о мире и спокойствии в республике, а также воспоминаниями о маленьких заработках, дефиците и дороговизне в 1990-х.

© Sputnik / Евгений Одиноков Еще в 1994-м Александр почувствовал, что Лукашенко народный кандидат, свой человек

Сейчас он вполне доволен своей зарплатой водителя государственного предприятия. Говорит, что обещание выплачивать "по пятьсот" глава государства выполнил.

"Лет семь назад получал даже больше, сейчас - чуть меньше этой суммы, потому как доллар упал. Но ничего страшного. Цены на продукты и вещи не подскочили, как курсы валют. Мне на все хватает, - производит какие-то свои расчеты в голове мужчина и добавляет. - Если подкопить немного деньжат, можно было бы и где-нибудь отдохнуть. Я бы съездил в Крым".

Правда, как выясняется, отпуск он предпочитает проводить в Беларуси, а последний раз выезжал за ее пределы в молодости – гостил в России, Украине и прибалтийских странах.

Национальная катастрофа

По мнению Александра, проигрыш Лукашенко обернулся бы кошмаром для белорусского народа.

"Я читал программу, которую опубликовал оппозиционный кандидат. Это был бы украинский вариант, - национализм, русофобия, героизация аналогов Бандеры", - рисует мрачное будущее приверженец мира и спокойствия.

Правда, он сомневается, что белорусы поддержали бы такую политику и тем более такого президента.

"Но кто особо слушал бы народ? На Украине ведь тоже далеко не все бандеровцы. Их меньшее количество, однако же отношение между Украиной и Россией сейчас дружественными не назовешь", - предсказывает Александр и уверяет, что со временем республика бы полностью подчинилась воле Запада.

К Европейскому союзу и США у Александра чувствуется какая-то особая неприязнь. Он даже высказывает недовольство тем, что ранее у Лукашенко был крен в сторону ЕС. Но в итоге любовь к белорусскому лидеру побеждает, и водитель признает, что в политике республики должна быть "многовекторность".

© Sputnik / Виктор Толочко Александр благодарен нынешнему президенту, что тот не пустил в страну "гидру национализма и пренебрежения славянским единством"

"В СССР это называлось мирным сосуществованием государств с разным строем. Да и, как говорится, царь знает, что делает".

Еще и сталинист

Своего отношения к белорусскому лидеру Александр не скрывает ни дома, ни на работе. Три года назад даже решил сделать себе футболку с изображением Лукашенко в военной форме.

"Я скачал из интернета фотографию нашего президента, отнес флэшку с ней в копировальный центр и там мне все распечатали. С тех пор ношу эту футболку и не только на акциях, но и так просто", - признается минчанин.

Александр старается не пропускать ни одного провластного митинга. Узнает обычно о них от друзей в социальных сетях. Уже приходил поддержать своего кандидата на площадь Независимости, в сквер имени Жукова и Киевский, к Комаровскому рынку, универмагу "Беларусь", литовскому и польскому посольству, на площадь Победы.

Политические взгляды водителя госпредприятия полностью разделяют его дети, а жена, по возможности, даже ходит с ним на акции.

"На работе, бывает, косо смотрят. Но, в принципе, какого-то негатива ни от коллег, ни от соседей не чувствую, - описывает он реакцию на его позицию. – Только однажды, когда возвращался домой в этой майке, прохожий выкрикнул "лукашист" и нырнул в подъезд. К сожалению, не успел ему сказать спасибо за комплимент и добавить, что я еще и сталинист".

Протестные акции

Тех, кто выходит на улицы с бело-красно-белыми флагами, по мнению Александра, нужно объявить вне закона и вообще прировнять их атрибутику к символике фашизма. Мужчина убежден, что протестами в Беларуси управляют из-за границы, и боится, как бы у нас не повторился украинский сценарий.

"Был знаком с девушкой, которую пытали в СБУ, потому что она была активистка антимайдана", - в очередной раз напоминает он о событиях в соседней стране.

Пытки же в следственных изоляторах Беларуси собеседник считает фейком, а информацию ООН по поводу 450 случаев жестокого обращения с людьми недостоверной. В качестве аргумента приводит примеры разоблачений, выходивших в эфире белорусских каналов.

"Возможно, некоторых немного и прессовали. Они получали затрещины. Но им не следовало лезть, куда не нужно, - убежден Александр. - А что касается жестких задержаний, то это была реакция в ответ на агрессию протестующих".

© Sputnik / Алексей Майшев Сторонники Лукашенко выступают "За стабильность и мир". Они стали выходить на митинги после массовых акций протеста после выборов президента 9 августа

При этом инциденты, когда журналистам разбивали камеры и стреляли в них резиновыми пулями , собеседник считает неправомерными.

"Так нельзя, но лес рубят, щепки летят, - оправдывает действия силовиков Александр. - Посмотрите на протесты во Франции и Америке, там вещи и хуже с журналистами случались".

Не смог наш собеседник обойти и самую обсуждаемую среди сторонников Лукашенко тему о том, что несанкционированные митинги в Беларуси могут продолжаться долго, потому как "в них вложено очень много денег Запада". Он даже высказал мысль, что все можно быстро разрешить, введя военное положение, как в Польше в 1981-1983 годах. Правда, стоит напомнить, что хоть польская оппозиция тогда и была подавлена силой, но существовавший там строй в итоге это так и не спасло.