Что за учение «Славянское братство - 2020», которое сейчас проходит в Беларуси

В Беларуси проходит второй этап совместного белорусско-российского учения «Славянское братство — 2020», который продлится до 25 сентября. Рассказываем, что это за учение, кто на него прибыл и масштабное ли это событие.
Что такое «Славянское братство»
Если кратко, что это тактическое учение, которое проводится ежегодно в странах-участницах. Впервые «Славянское братство» состоялись в России в 2015 году, через год учения организовали в Сербии, а в июне 2017 года они впервые прошли в Беларуси.
К слову, в 2017-м посол Украины Игорь Кизим высказался на конференции Ostrogorski Forum о непрозрачности белорусско-российско-сербских учений — он заявил, что военному атташе Украины продемонстрировали «театрализованное выступление» и устроили «показательный фарс», а сами учения прошли в другом месте. После этого белорусский МИД ответил, что заявления посла «тенденциозны» и не соответствуют уровню отношений двух стран, и что военного атташе Украины пригласили в качестве «жеста доброй воли», а затем вызвал Игоря Кизима к себе.
В 2018-м маневры вновь провели в России, и в 2019-м их принимали в Сербии.
В 2020 году страной-хозяйкой стала Беларусь. Планировалось, что к нам прибудут подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу и будут несколько дней отрабатывать взаимодействие подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Однако буквально за день до этого Сербия отказалась от участия: 9 сентября министр обороны страны Александр Вулин заявил, что республика находится под «ужасным и незаслуженным давлением со стороны Европейского Союза», добавив, что сербов просят «отказаться от запланированных военных учений с Беларусью ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наших людей в Косово, Метохии и Республике Сербской». В результате сербское правительство приняло решение заморозить все военные учения со всеми странами на шесть месяцев.
Так что к нам 15 сентября прибыли подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России. А от Вооруженных Сил Беларуси участие на первом этапе приняли военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.
Что значит на первом этапе? Дело в том, что учения проводится в две фазы. Первая фаза, начавшаяся 14 сентября, предусматривала слаживание подразделений. Тогда на Брестском полигоне отработали учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике.
Вторая фаза — активная — началась 22 сентября, продлится по 25 число и проходит в форме оперативно-тактического учения.
«В ходе учения военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач, — сообщалось в Telegram-канале Министерства обороны РБ.
Позже телекомпания «Воен ТВ» добавила, что «особенностью данного учения станет выполнение учебно-боевых задач в сложных условиях, в том числе совершение маршей, десантирование личного состава и боевой техники из самолетов военно-транспортной авиации, форсирование водных преград, проведение боевых стрельб, а также боевое применение авиации».
Это крупное учение?
Да, довольно крупное, но бывали мероприятия и масштабнее. Например, во втором этапе в учениях принимают участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения трех (ранее говорилось, что двух) соединений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных Сил Российской Федерации — около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники (после завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину).
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Как сообщили в Министерстве обороны РБ, во второй фазе учений к участию от Вооруженных Сил Беларуси привлечены:
воинские части и подразделения 6 и 11 механизированных бригад Западного оперативного командования (6 и 11 омбр ЗОК);
38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (38 одшбр ССО ВС)
116-я штурмовая авиационная база (116 ШАБ)
50-я смешанная авиабаза (50 САБ)
пушечный самоходный артиллерийский дивизион 51-й артиллерийской бригады (псадн 51 абр)
336‑я реактивная артиллерийская бригада (реадн 336 реабр).
От Вооруженных Сил России по сообщению Министерства обороны РФ участие принимают:
батальонно-тактическая группа Тульского соединения ВДВ;
батальонно-тактическая группа Псковского десантно-штурмового соединения;
батальонно-тактическая группа Ивановского соединения ВДВ.
Для сравнения — в учениях Запад-2017, которые вызвали в свое время серьезную обеспокоенность в НАТО, были задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.
К слову, это не единственное учение для наших военных. Так, белорусы принимают участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» в Астраханской области (Российской Федерации). И с 12 по 16 октября 2020 года на территории Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2020».
Оно носит оборонительный или наступательный характер?
С самого начала Министерстве обороны РБ подчеркивают, что совместное учение «Славянское братство-2020» носит «сугубо оборонительный характер и направлено на отработку совместных действий группировок войск в соответствии с имеющимися договоренностями Республики Беларусь и Российской Федерации, а также дальнейшее укрепление и развитие интеграционных процессов в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства».
И командующий Воздушно-десантными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков говорил, что «тематика учения «Славянское братство» направлена на совместные действия по выполнению контртеррористических задач по отстаиванию интересов Союзного государства», и что это учение было спланировано еще в октябре прошлого года.
Нынешнее мероприятие не вызвало такой бурной реакции наших стран-соседей, как в случае с «Западом-2017», тем более что 21 сентября Беларусь направила государствам — участникам ОБСЕ информацию об учении как жест доброй воли и пригласила большую группу иностранных военных атташе понаблюдать за некоторыми этапами. Разве что главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис сказал, что учения «вызывают беспокойство, поскольку, вопреки утверждениям, они ориентированы на наступательные действия». «Однако на сегодняшний день могу сказать, что прямой военной угрозы нет», — добавил он.
На каких полигонах проходит учение? Какое вооружение используется?
В рамках учений уже задействованы четыре полигона в Брестской и Гродненской областях, то есть, на западе страны — Брестский, Гожский, Обуз-Лесновский, 210-й авиационный полигон Ружаны.
По официальной информации количество задействованных основных систем вооружения составляет свыше 500 единиц боевой техники, в том числе около 90 танков, 350 боевых бронированных машин, свыше 130 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. Это первое относительно крупное учение, где белорусская армия применяет новейшее стрелковое оружие — вместо АК-74 силы спецопераций получили АК-12.
— Здесь мы используем образцы новейшего вооружения, которые поступили в воздушно-десантные войска Российской Федерации. Это стрелковое оружие — автоматы АК-12 с навесным оборудованием, боевые машины десанта БМД-4М, парашютные системы, средства разведки, связи, элементы экипировки. Все это позволяет более эффективно выполнять задачи на поле боя, — говорил ранее командующий Воздушно-десантными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков
Кроме того, на втором этапе задействована авиация. Как мы уже писали, в Брестской области отрабатывается защита границ Союзного государства в воздушном пространстве. В частности, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Игорь Голуб 23 сентября сообщил, что «на текущий момент уже отработан ряд задач, которые выполняли дежурные силы по противовоздушной обороне ВВС совместно с нашими российскими коллегами».
— Сейчас переходим к выполнению авиационных ударов с целью ликвидации незаконных вооруженных формирований условного противника, а также к патрульному сопровождению самолетов транспортной авиации, осуществляющих высадку десанта в заданном районе, — прокомментировал он.
В Telegram-канале Министерства обороны РБ отметили, что «находящуюся в воздухе пару российских бомбардировщиков Ту-160 сопровождала пара наших истребителей Су-30 (на самом деле речь идет о Су-30СМ. — Прим. TUT.BY). Одновременно в воздухе находились вертолеты армейской авиации, которые совместно с подразделениями сил специальных операций и Воздушно-десантных войск России выполняли задачи авиационной поддержки при ликвидации диверсионно-разведывательных групп условного противника на полигоне Брестский».
При этом жители Лунинца, расположенного в Брестской области, сообщили 42.TUT.BY, что заметили в небе не только Ту-160, но и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 М3, которые состоят на вооружении только у России.
Кроме того, на 210-м авиационном полигоне Ружаны, где, по сообщению Минобороны РБ, были нанесены удары по заданным целям, были задействованы самолеты дальней авиации России (шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22), наши истребители Су-30 и штурмовики Су-25 и Як-130, а также истребительная авиация и военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5.
И стоит отметить, что 23 сентября впервые в истории Вооруженных Сил суверенной Беларуси на полигоне Брестский прошла массовая высадка десанта: 20 самолетов ВКС России доставили 40 единиц боевой техники и 265 военнослужащих личного состава соединения ВДВ Российской Федерации.