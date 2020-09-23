Что за учение «Славянское братство - 2020», которое сейчас проходит в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Беларуси проходит второй этап совместного белорусско-российского учения «Славянское братство — 2020», который продлится до 25 сентября. Рассказываем, что это за учение, кто на него прибыл и масштабное ли это событие.



Фото: Министерство обороны РБ / военное информационное агентство ВАЯР

Что такое «Славянское братство»

Если кратко, что это тактическое учение, которое проводится ежегодно в странах-участницах. Впервые «Славянское братство» состоялись в России в 2015 году, через год учения организовали в Сербии, а в июне 2017 года они впервые прошли в Беларуси.

К слову, в 2017-м посол Украины Игорь Кизим высказался на конференции Ostrogorski Forum о непрозрачности белорусско-российско-сербских учений — он заявил, что военному атташе Украины продемонстрировали «театрализованное выступление» и устроили «показательный фарс», а сами учения прошли в другом месте. После этого белорусский МИД ответил, что заявления посла «тенденциозны» и не соответствуют уровню отношений двух стран, и что военного атташе Украины пригласили в качестве «жеста доброй воли», а затем вызвал Игоря Кизима к себе.

В 2018-м маневры вновь провели в России, и в 2019-м их принимали в Сербии.

В 2020 году страной-хозяйкой стала Беларусь. Планировалось, что к нам прибудут подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу и будут несколько дней отрабатывать взаимодействие подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Однако буквально за день до этого Сербия отказалась от участия: 9 сентября министр обороны страны Александр Вулин заявил, что республика находится под «ужасным и незаслуженным давлением со стороны Европейского Союза», добавив, что сербов просят «отказаться от запланированных военных учений с Беларусью ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наших людей в Косово, Метохии и Республике Сербской». В результате сербское правительство приняло решение заморозить все военные учения со всеми странами на шесть месяцев.

Так что к нам 15 сентября прибыли подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России. А от Вооруженных Сил Беларуси участие на первом этапе приняли военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.

Что значит на первом этапе? Дело в том, что учения проводится в две фазы. Первая фаза, начавшаяся 14 сентября, предусматривала слаживание подразделений. Тогда на Брестском полигоне отработали учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике.

Вторая фаза — активная — началась 22 сентября, продлится по 25 число и проходит в форме оперативно-тактического учения.

«В ходе учения военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач, — сообщалось в Telegram-канале Министерства обороны РБ.

Позже телекомпания «Воен ТВ» добавила , что «особенностью данного учения станет выполнение учебно-боевых задач в сложных условиях, в том числе совершение маршей, десантирование личного состава и боевой техники из самолетов военно-транспортной авиации, форсирование водных преград, проведение боевых стрельб, а также боевое применение авиации».

Это крупное учение?



Фото: Министерство обороны РБ / военное информационное агентство ВАЯР

Да, довольно крупное, но бывали мероприятия и масштабнее. Например, во втором этапе в учениях принимают участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения трех (ранее говорилось, что двух) соединений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных Сил Российской Федерации — около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники (после завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину).

Нажмите, чтобы увидеть, кто принимает участие на втором этапе Как сообщили в Министерстве обороны РБ, во второй фазе учений к участию от Вооруженных Сил Беларуси привлечены: воинские части и подразделения 6 и 11 механизированных бригад Западного оперативного командования (6 и 11 омбр ЗОК);

38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (38 одшбр ССО ВС)

116-я штурмовая авиационная база (116 ШАБ)

50-я смешанная авиабаза (50 САБ)

пушечный самоходный артиллерийский дивизион 51-й артиллерийской бригады (псадн 51 абр)

336‑я реактивная артиллерийская бригада (реадн 336 реабр). От Вооруженных Сил России по сообщению Министерства обороны РФ участие принимают: батальонно-тактическая группа Тульского соединения ВДВ;

батальонно-тактическая группа Псковского десантно-штурмового соединения;

батальонно-тактическая группа Ивановского соединения ВДВ.

Для сравнения — в учениях Запад-2017, которые вызвали в свое время серьезную обеспокоенность в НАТО, были задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

К слову, это не единственное учение для наших военных. Так, белорусы принимают участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» в Астраханской области (Российской Федерации). И с 12 по 16 октября 2020 года на территории Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2020».

Оно носит оборонительный или наступательный характер?

С самого начала Министерстве обороны РБ подчеркивают , что совместное учение «Славянское братство-2020» носит «сугубо оборонительный характер и направлено на отработку совместных действий группировок войск в соответствии с имеющимися договоренностями Республики Беларусь и Российской Федерации, а также дальнейшее укрепление и развитие интеграционных процессов в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства».

И командующий Воздушно-десантными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков говорил , что «тематика учения «Славянское братство» направлена на совместные действия по выполнению контртеррористических задач по отстаиванию интересов Союзного государства», и что это учение было спланировано еще в октябре прошлого года.

Нынешнее мероприятие не вызвало такой бурной реакции наших стран-соседей, как в случае с «Западом-2017», тем более что 21 сентября Беларусь направила государствам — участникам ОБСЕ информацию об учении как жест доброй воли и пригласила большую группу иностранных военных атташе понаблюдать за некоторыми этапами. Разве что главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис сказал , что учения «вызывают беспокойство, поскольку, вопреки утверждениям, они ориентированы на наступательные действия». «Однако на сегодняшний день могу сказать, что прямой военной угрозы нет», — добавил он.

На каких полигонах проходит учение? Какое вооружение используется?



Фото: Министерство обороны РБ / военное информационное агентство ВАЯР

В рамках учений уже задействованы четыре полигона в Брестской и Гродненской областях, то есть, на западе страны — Брестский, Гожский, Обуз-Лесновский, 210-й авиационный полигон Ружаны.

По официальной информации количество задействованных основных систем вооружения составляет свыше 500 единиц боевой техники, в том числе около 90 танков, 350 боевых бронированных машин, свыше 130 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. Это первое относительно крупное учение, где белорусская армия применяет новейшее стрелковое оружие — вместо АК-74 силы спецопераций получили АК-12.

— Здесь мы используем образцы новейшего вооружения, которые поступили в воздушно-десантные войска Российской Федерации. Это стрелковое оружие — автоматы АК-12 с навесным оборудованием, боевые машины десанта БМД-4М, парашютные системы, средства разведки, связи, элементы экипировки. Все это позволяет более эффективно выполнять задачи на поле боя, — говорил ранее командующий Воздушно-десантными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков

Кроме того, на втором этапе задействована авиация. Как мы уже писали , в Брестской области отрабатывается защита границ Союзного государства в воздушном пространстве. В частности, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Игорь Голуб 23 сентября сообщил, что «на текущий момент уже отработан ряд задач, которые выполняли дежурные силы по противовоздушной обороне ВВС совместно с нашими российскими коллегами».

— Сейчас переходим к выполнению авиационных ударов с целью ликвидации незаконных вооруженных формирований условного противника, а также к патрульному сопровождению самолетов транспортной авиации, осуществляющих высадку десанта в заданном районе, — прокомментировал он.

В Telegram-канале Министерства обороны РБ отметили , что «находящуюся в воздухе пару российских бомбардировщиков Ту-160 сопровождала пара наших истребителей Су-30 (на самом деле речь идет о Су-30СМ. — Прим. TUT.BY). Одновременно в воздухе находились вертолеты армейской авиации, которые совместно с подразделениями сил специальных операций и Воздушно-десантных войск России выполняли задачи авиационной поддержки при ликвидации диверсионно-разведывательных групп условного противника на полигоне Брестский».

При этом жители Лунинца, расположенного в Брестской области, сообщили 42.TUT.BY, что заметили в небе не только Ту-160, но и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 М3, которые состоят на вооружении только у России.

Кроме того, на 210-м авиационном полигоне Ружаны, где, по сообщению Минобороны РБ, были нанесены удары по заданным целям, были задействованы самолеты дальней авиации России (шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22), наши истребители Су-30 и штурмовики Су-25 и Як-130, а также истребительная авиация и военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5.

И стоит отметить, что 23 сентября впервые в истории Вооруженных Сил суверенной Беларуси на полигоне Брестский прошла массовая высадка десанта: 20 самолетов ВКС России доставили 40 единиц боевой техники и 265 военнослужащих личного состава соединения ВДВ Российской Федерации.