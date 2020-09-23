Диетолог рассказал, какой фрукт поможет избежать облысения

Источник материала: Ежедневник

фото: health.24tv.ua

Новозеландский диетолог Райан Раман перечислил сельскохозяйственные культуры, помогающие в борьбе с облысением.

В частности, эксперт указал на особые свойства авокадо, который полезно есть при выпадении волос, передает Лента.ру со ссылкой на Daily Express. Один плод авокадо содержит примерно 20% дневной нормы витамина Е, который защищает кожу головы от повреждения и окислительного стресса.

Конечно, употреблением тех или иных продуктов не изменит генетику и не остановит возрастные изменения, однако сбалансированная диета способна на многое. Она может способствовать росту волос, особенно в тех случаях, когда они выпадали из-за неправильного питания.