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Диетолог рассказал, какой фрукт поможет избежать облысения
23.09.2020 19:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: health.24tv.ua
Новозеландский диетолог Райан Раман перечислил сельскохозяйственные культуры, помогающие в борьбе с облысением.
В частности, эксперт указал на особые свойства авокадо, который полезно есть при выпадении волос, передает
Конечно, употреблением тех или иных продуктов не изменит генетику и не остановит возрастные изменения, однако сбалансированная диета способна на многое. Она может способствовать росту волос, особенно в тех случаях, когда они выпадали из-за неправильного питания.
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Новозеландский диетолог Райан Раман перечислил сельскохозяйственные культуры, помогающие в борьбе с облысением.
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