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Экс-посол РБ в Словакии выступил с инициативой создания общественного движения

23.09.2020 19:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который был освобожден от должности после того, как поддержал мирных протестующих, выступил с инициативой создать движение «Я — гражданин». По его мнению, надо дать власти еще один шанс для диалога.

«Отношение к человеческому достоинству, реализации гражданских и политических прав, а также к соблюдению законов стало водоразделом между властью и большинством белорусов», - сказал Лещеня в обращение.

Следующим шагом может стать дальнейшая самоорганизация общества.

«Вопрос о легитимности новой власти является риторическим вопросом для большинства белорусов. То, в какой секретности готовилась инаугурация президента, говорит, что и сама власть прекрасно понимает всё это. И тем не менее, нам нужно разговаривать с этой властью, как с реальным и все еще очень сильным оппонентом», - отметил он экс-посол.

Он считает необходимым создание общественного движения

«Я выношу на публичное обсуждение инициативу создание широкого общественного движения «Я - гражданин». Рассчитываю на отклик неравнодушных к судьбе нашей страны граждан, общественных деятелей, юристов, людей с опытом госуправления. Надеюсь на внимание со стороны депутатов всех уровней, которые хотят честно смотреть в глаза своим избирателям и прекрасно понимают, что теперь уже никто никогда их не назначит», - заявил Лещеня.

Он сказал, что сегодня дальнейшее развитие страны невозможно «без уважительного отношения власти к своему народу, без возможности для белорусов реализовать их гражданские и политические права и, конечно же, без неукоснительного соблюдения властью и гражданами законов нашей страны».

 
 
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Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который был освобожден от должности после того, как поддержал мирных протестующих, выступил с инициативой создать...
 
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