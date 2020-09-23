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В числе претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2019/20 исключительно немцы

23.09.2020 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УЕФА назвал трех номинантов на награду лучшему тренеру сезона-2019/2020. В их число вошли немецкие специалисты Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария") и Юлиан Нагельсманн ("Лейпциг").

Интересно, что четвертое место по количеству голосов также занял немец — наставник "ПСЖ" Томас Тухель, выведший французский клуб в финал Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" под руководством Клоппа с солидным отрывом выиграл английскую премьер-лигу. "Бавария" с Фликом сделала требл, выиграв чемпионат Германии, Кубок страны и Лига чемпионов. "Лейпциг" с Нагельсманом у руля впервые в истории добрался до полуфинала Лиги чемпионов, — отмечает "Чемпионат" со ссылкой на сайт УЕФА.
 
 
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УЕФА назвал трех номинантов на награду лучшему тренеру сезона-2019/2020. В их число вошли немецкие специалисты Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария") и...
 
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