В Минске силовики полностью оцепили площадь Независимости. А потом внезапно ушли, уступив место «лукашенковцам»



Ранее минчане заметили колонны автозаков, которые свозят в центр. К Дому правительства на площади Независимости стянули силовиков. Белорусская служба Радио Свобода написала, что омоновцы со щитами стали в шеренгу по всему периметру площади. Протестующих там пока нет.











TUT.BY сообщило, что возле Дворца спорта стоит семь автозаков и несколько автобусов с силовиками.







Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что милиция сегодня работает в усиленном режиме «в связи с призывами к несанкционированным акциям», сообщает Интерфакс-Запад.



В 18:05 TUT.BY написало, что оцепление с площади Независимости полностью сняли.













Позже издание сообщило, что на площади появились люди с красно-зелеными флагами (символ протестов в Беларуси — бело-красно-белый флаг, с красно-зелеными чаще всего выходят сторонники Лукашенко).

23 сентября Александра Лукашенко привели к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемонию инаугурации не анонсировали.





В белорусской оппозиции сравнили тайную «инаугурацию» Лукашенко со сходкой криминалитета для «коронации» вора в законе и объявили бессрочную акцию неповиновения. Белорусов призвали выйти на акции протеста вечером 23 сентября.





В Беларуси седьмую неделю продолжаются массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко, который правит страной с 1994 года, жестко подавляя оппозицию и независимые СМИ. Протесты вспыхнули после президентских выборов 9 августа. Белорусы считают результаты выборов сфальсифицированными и требуют проведения новых выборов.



