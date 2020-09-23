ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я была домохозяйкой. Теперь я возглавляю революцию». The New York Times снял мини-фильм о Светлане Тихановской

23.09.2020 19:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Это 11-минутный ролик, который раскрывает историю Светланы и Сергея Тихановских.

«Я была домохозяйкой. Теперь я возглавляю революцию». The New York Times снял мини-фильм о Светлане Тихановской
Светлана рассказывает, как ее решение баллотироваться в президенты в поддержку собственного супруга превратилось в готовность представлять весь беларусский народ.

В фильме показаны уникальные кадры из больниц и свидетельства людей, которые стали жертвами насилия со стороны силовиков во время протестов.

В фильме звучит призыв к мировому сообществу помочь провести честные выборы нового президента – чтобы положить конец политическому кризису и дать белорусам построить свою страну для жизни.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это 11-минутный ролик, который раскрывает историю Светланы и Сергея Тихановских.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Деньги списались, а на другой счет не пришли». В одном из банков произошло «замедление» платежей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика