|
Аналитик: Беспредельная инаугурация указывает на усиление репрессий
Источник материала: Партизан
Андрей Елисеев анализирует, почему церемония прошла 23 сентября и в таком формате.
Фото Пул Первого
– Лукашенко нелегален и нелегитимен, и сегодняшняя внезапная самоинагурация ничего не изменила, –
Актуальный статус следующий: нелегальный и нелегитимный правитель продолжает силой удерживать власть, чтобы не позволить легитимному лидеру Светлане Тихановской обрести легальный статус президента.
Сигналом ускорения инаугурации послужила встреча с «политическим активом» на прошлой неделе, где Лукашенко заявил: «Подготовка к Всебелорусскому собранию – важнейшая политическая задача ближайших дней. Начинайте! Выборы проверили, результаты получили. На этом точка. И наверно хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы – по Конституции».
Быстрая секретная процедура инаугурации – подтверждение тому, что правитель очень не уверен в слаженности «вертикали власти» и опасался, что в любой момент критическая масса чиновников начнет делать опасные заявления и откалываться в поддержку Координационного совета.
Впрочем, легитимность Лукашенко настолько низкая, что его формальное вступление в новый срок вряд ли в состоянии принципиально приструнить «вертикаль».
При этом не совсем ясно, то ли беседа с Путиным была совсем неудачной и пришествие нового президентского срока ускорили, чтобы Москва ничего не успела начудить, то ли Кремль как раз велел побыстрей «решать вопрос» и «стабилизировать ситуацию».
Беспредельная инаугурация и фраза «хватит будоражить общество», массированная кампания последних недель по предотвращению участия несовершеннолетних в мирных акциях, указывают, что вероятно не просто продолжение, но и усиление репрессий и жестких действий в отношении мирных протестующих.
Риски ускоренного продвижения к «углубленной интеграции» с Россией также никуда не исчезли и остаются в полной мере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Елисеев анализирует, почему церемония прошла 23 сентября и в таком формате.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)